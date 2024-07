Forza Italia ha nominato il palermitano Fabrizio Tantillo, 29 anni, avvocato, alla guida del Dipartimento nazionale “Giustizia, garantismo e Stato di diritto” dei giovani del partito. Tantillo, attuale responsabile organizzativo di FI in Sicilia, si occuperà di strutturare il Dipartimento in tutti i territori.

La decisione dei vertici di Forza Italia

Così sarà il palermitano Fabrizio Tantillo a guidare il Dipartimento nazionale “Giustizia, garantismo e Stato di diritto” dei giovani di Forza Italia. La decisione è stata presa dal Segretario nazionale Stefano Benigni e dal Coordinatore Michele Vitiello.

L’impegno di Tantillo per il nuovo incarico

Tantillo, 29 anni, avvocato e attualmente responsabile organizzativo del partito in Sicilia, dovrà occuparsi di strutturare il Dipartimento in tutti i territori. “Un impegno importante – dichiara Tantillo – in considerazione del ruolo che storicamente le politiche per la Giustizia hanno avuto a tutti i livelli nell’azione politica e amministrativa di Forza Italia.”

Giacomo Schillaci nuovo segretario dei Giovani a Palermo

A Maggio scorso Giacomo Schillaci, giovane studente di Giurisprudenza, è stato nominato nuovo segretario dei Giovani di Forza Italia della città di Palermo. Schillaci – nominato dal segretario regionale Antonino Montemagno, su proposta del deputato regionale Gaspare Vitrano – dovrà occuparsi di coordinare le attività e promuovere la nascita di nuovi gruppi del partito azzurro composti da giovani.

L’impegno di Schillaci per il rinnovamento del partito

“Sono grato al segretario regionale e all’onorevole Vitrano per avermi affidato questo incarico – ha dichiarato Schillaci – di cui sento tutta la responsabilità soprattutto in un momento delicato come questo , che vede un partito proiettato verso un vivo rinnovamento. Il mio impegno sarà massimo per coinvolgere tanti nuovi giovani in Forza Italia. Intendiamo contribuire con passione e nuove idee per dare voce e visibilità alle istanze dei giovani che vogliono continuare ad impegnarsi in politica con energia”.

