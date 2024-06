“Abbiamo fatto un lavoro importante, abbiamo girato la Sicilia, abbiamo cercato di far comprendere l’area che rappresentiamo, quella dei moderati, quella dei centristi, dei cattolici popolari, ci siamo riusciti e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, l’assessore regionale Edy Tamajo, di Forza Italia, il più votato in Sicilia alle Europee con 119.000 voti ed eletto a Bruxelles.

Tamajo: “Con noi Forza Italia cresciuta costantemente”

“Devo dire che da quando siamo dentro Forza Italia il partito è cresciuto – dice Tamajo -. Abbiamo intercettato un mondo nuovo che prima non c’era, che prima non aveva un partito, abbiamo fatto un grande risultato perché abbiamo fatto comprendere in maniera perfetta il nostro obiettivo e il nostro percorso, e siamo stati condivisi”

Sicilia o Bruxelles? “Valuterò insieme al partito”

“Noi primo paritto in Sicilia? Non lo faremo pesare, ma abbiamo fatto un grandissimo risultato e non è la prima volta. Siamo stati secondi a livello regionale, ora siamo i primi alle Europee, Forza Italia chiaramente è l’unico partito che intercetta i voti ai moderati. Io a Palermo o a Bruxelles? Valuterò insieme al mio partito, insieme a Schifani e Tajani, per ora godiamoci questi risultati”.

Gasparri: “Un risultato sfolgorante”

“Tra i risultati sfolgoranti di Forza Italia, che supera il 10% con il cartello Forza Italia Ppe-Svp, c’è il risultato della Sicilia, dove Forza Italia è il primo partito in assoluto con una percentuale strepitosa del 23%. Complimenti a tutta la classe dirigente siciliana che ha ottenuto due seggi per Forza Italia. Sono lieto di avere passato insieme a Marco Falcone, che ha raggiunto vetta 100.000 voti, l’ultimo giorno di campagna elettorale dopo aver passato insieme a lui decenni di impegno politico comune. Sono contento del suo grande successo che sento anche come un mio successo e lo abbraccio insieme a tutti gli eletti e a tutti i dirigenti della Sicilia che hanno scritto una pagina storica per il nostro movimento”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Russo: “Risultato grandioso per Forza Italia in Sicilia”

“Congratulazioni ai candidati eletti e a tutta la classe dirigente di Forza Italia in Sicilia per il risultato grandioso raggiunto in questa tornata elettorale. È l’ennesima dimostrazione che i siciliani riconoscono il grande lavoro che Forza Italia svolge, a tutti i livelli, per rappresentare al meglio le loro istanze, provare a risolvere i loro problemi e fornire nuove opportunità. Così Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali alla Camera dei deputati, su X.