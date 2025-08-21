L'inaugurazione Lunedì 1° settembre 2025 a Petralia Sottana

Le Madonie si preparano ad accogliere un nuovo tassello nel mosaico del proprio patrimonio culturale e scientifico. Lunedì 1° settembre 2025, a Petralia Sottana, sarà inaugurata la nuova sezione geologica del Museo Civico Antonio Collisani, allestita nei locali di Palazzo Pucci Martinez e intitolata al geologo Giuseppe Torre.

Un progetto per raccontare la storia geologica delle Madonie

La sezione, parte integrante del Madonie UNESCO Global Geopark, nasce con l’obiettivo di rafforzare l’offerta museale e renderla più accessibile e moderna. L’allestimento combina scienza e tecnologia: pannelli interattivi, visori di realtà aumentata e supporti multimediali consentiranno ai visitatori di compiere un viaggio nel tempo alla scoperta dei segreti geologici del territorio.

“Il museo racconta la storia geologica delle Madonie, che è anche la storia della Sicilia. Abbiamo creduto in questo progetto perché rappresenta un ulteriore contributo di crescita culturale e ambientale alla rete mondiale dei Geoparchi UNESCO”, ha sottolineato l’assessore regionale al Territorio e Ambiente Giusi Savarino, che ha fortemente sostenuto il progetto.

Un viaggio tra fossili, rocce e paesaggi modellati dal tempo

Il percorso museale è fortemente legato all’opera di raccolta e catalogazione portata avanti da Giuseppe Torre, che nel corso della sua vita ha documentato fossili e rocce madonite con finalità scientifiche.

Il geologo Pietro Di Stefano, già docente del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell’Università di Palermo, ricorda come le Madonie siano da decenni un laboratorio naturale per gli studenti: “Le deformazioni tettoniche, i processi geomorfologici e l’evoluzione del paesaggio fanno di quest’area un punto di riferimento unico per la geologia. Il merito di Torre è stato quello di raccogliere e custodire questo patrimonio, rendendolo fruibile alla comunità scientifica”.

Un gioiello culturale culturale e scientifico

Il commissario straordinario dell’Ente Parco delle Madonie, Salvatore Caltagirone, ha definito la nuova sezione un “gioiello culturale, riconosciuto anche dagli ispettori UNESCO”, capace di attrarre studiosi e visitatori e di rafforzare la strategia del Parco fondata sulla divulgazione scientifica e la valorizzazione del territorio.

L’inaugurazione è prevista alle 11.30 con gli interventi dell’assessore Giusi Savarino, del vescovo di Cefalù Giuseppe Marciante, dell’ingegnere Angelo Curatolo (Italkali) e dei familiari di Giuseppe Torre.

Alle 12.00 seguiranno i saluti istituzionali del commissario Salvatore Caltagirone, del sindaco di Petralia Sottana Pietro Polito e del presidente del GAL ISC Madonie Mario Cicero.

A chiudere la giornata, l’incontro dell’assessore Savarino con i sindaci del Geoparco e, alle 13.15, la consegna di un’onorificenza a Giorgio Chichi, mini presidente di Federparchi Italia.