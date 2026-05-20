Le indagini sulla mafia dei traffici di droga nel mandamento di Santa Maria di Gesù. Ecco chi sono gli indagati.
Il gip di Palermo Lirio Conti ha disposto gli arresti in carcere per i palermitani Samuele Bologna, 45 anni, Mario Mirko, Brancato 28 anni, Giuseppe Bronte, 32 anni, Giuseppe Campisi, 29 anni, Antonino La Mattina, 34 anni, Carmelo La Mattina 46 anni, Filippo Maniscalco, 33 anni, Vincenzo Mastrosimone, 39 anni, Giuseppe Orlando, 33 anni, Gabriele Pedalino, 30 anni, Guido Riccardi, 41 anni, Lorenzo Scarantino, 32 anni, Alessandro Scelta, 31 anni, Domenico Scelta, 26 anni, Vincenzo Selvaggio, 36 anni, Vincenzo Toscano, 39 anni. Alban Cjapi, 35 anni nato in Albania, Gennaro Frontoso, nato a Pomigliano D’Arco 41 anni, Gennaro Gargarelli, 46 anni, nato a Napoli, Domenico Mercuri, 36 anni nato a Cinquefrondi, Francesco Walter Reitano 39 anni, nato a Sant’Agata di Militello.
Ai domiciliari sono finiti i palermitani Gianluca Abbate, 24 anni, Francesco D’Amore, 32 anni, Giuseppe Foti, 20 anni, Domenico Quattrocchi, 26 anni e Salvatore Di Dio, 44 anni nato a Salemi.
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