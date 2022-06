Un altro giovane ha mandato in frantumi il vetro di una vettura

Due giovanissimi di 16 e 20 anni sono stati aggrediti da baby gang a Palermo. E’ successo in piazza Verdi nella notte tra sabato e domenica.

Prima è stato aggredito il ragazzo di 16 anni. Era andato in soccorso di un amico in pub. Poi era fuggito via trovando riparo dentro una vettura. Un gruppo di giovanissimi hanno circondato il mezzo, lo hanno fatto uscire dall’abitacolo e picchiato. Era circa mezzanotte.

La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Alle due di notte sempre nella stessa zona un’altra aggressione.

Anche in questo caso ad agire un gruppo di ragazzi che hanno picchiato un giovane. Anche lui soccorso e trasportato in ospedale. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Poco prima nella zona di via Cavour un giovane per futili motivi ha colpito con un pugno il vetro di una vettura dove c’erano quattro ragazzi, Il vetro è stato mandato in frantumi. Tanta paura per gli occupanti, ma fortunatamente nessuno è rimasto feriti. Il giovane è fuggito. Qualcuno tra i passanti ha cercato di inseguirlo senza successo. Su questi episodi indagano gli agenti di polizia.