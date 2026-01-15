La Direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia–Cervello, a seguito della segnalazione avanzata dall’Associazione Amici Ets ha provveduto ad attivarsi con immediatezza per una verifica puntuale delle criticità evidenziate.

Le difficoltà segnalate sono state oggetto di un approfondimento e hanno determinato l’avvio di interventi mirati, volti all’implementazione di concrete migliorie organizzative e strutturali, nell’esclusivo interesse dei pazienti e della qualità dell’assistenza.

In particolare, sono già state pianificate azioni di rinnovamento strutturale dei locali adibiti a Sala d’attesa all’interno della Farmacia ospedaliera del presidio “V. Cervello”, ed è stato già avviato un concreto perfezionamento dei processi organizzativi legati alla distribuzione dei farmaci, al fine di garantire maggiore efficienza, continuità e tutela per i pazienti, finalizzato a superare eventuali criticità operative.

Nell’ottica delle azioni intraprese, stamattina la direzione aziendale ha incontrato i vertici dell’Associazione Amici Ets, avviando un confronto diretto e costruttivo finalizzato a superare le problematiche in un’ottica di piena sinergia.

“Accogliamo con favore il confronto avviato oggi con la Direzione aziendale e ringraziamo per la disponibilità dimostrata nell’ascoltare le segnalazioni provenienti dai pazienti. Il fatto che a seguito della nostra denuncia siano state individuate azioni concrete, sia sul piano strutturale sia su quello organizzativo, rappresenta un segnale importante di attenzione verso le persone con patologie croniche e fragili. Confermiamo la nostra disponibilità a lavorare insieme all’Azienda per monitorare l’effettiva attuazione dei processi avviati e valutarne l’impatto reale sull’esperienza dei pazienti. La tutela dei diritti, della dignità e della sicurezza delle persone in cura resta per noi una priorità non negoziabile”. Lo ha detto Salvo Leone, direttore generale Amici Ets.

La Direzione dell’azienda Villa Sofia Cervello ribadisce il proprio costante impegno nel garantire standard assistenziali adeguati, nel rispetto dei diritti dei pazienti e in un’ottica di dialogo trasparente e costruttivo con le associazioni e con l’opinione pubblica, nella convinzione che il confronto serio e basato su dati oggettivi sia l’unico strumento utile al miglioramento del servizio sanitario pubblico.