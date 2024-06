Aveva 46 anni

Quarantasei anni e una vita davanti stroncata da una malattia che per mesi ha lasciato con il fiato sospeso amici e parenti, che ora piangono la sua morte. Antonella Di Liberto, ha terminato la sua battaglia: lei, “un’anima bella”, così come descritta da chi la conosceva, ha smesso di soffrire. Amava i tramonti, passare le giornate in compagnia e con sé, portava sempre il sorriso che in tanti ricordano.

Amica di tutti, Antonella, lavorava come commessa in un negozio di detersivi di Villabate, lì dove era nata e abitava. Ha cercato di trasmettere la sua forza e il suo ottimismo nonostante la malattia peggiorasse di giorno in giorno. Oggi in tanti la piangono e la ricordano con tanto affetto.

I funerali di Antonella si svolgeranno lunedì 17 giugno, alle 15.30, presso la chiesa di Sant’Agata a Villabate.

Il cordoglio

Un fiume di dolore e affetto sta travolgendo la comunità che ha conosciuto e amato Antonella Di Liberto. Facebook è diventato un grande album di ricordi, un luogo virtuale dove amici, colleghi e conoscenti si stringono attorno alla famiglia della donna, condividendo foto, vieo e messaggio di cordoglio.

“Cara Antonella… ultimamente ci sentivamo quasi tutti i giorni..speravo veramente che questa notizia non arrivasse mai,ma tu stessa me l’avevi comunicata ,con una serenità che solo gli angeli possono “sopportare” un destino simile..Un legame nato virtualmente e coronato da quell’unico incontro a Bari con gli altri nostri ‘amici’..La cena,le risate,la voglia di stare insieme..Un unico incontro che ci ha legati tanto…Non so perché ,anzi forse si … Perché eri e sarai sempre nel mio cuore ,una ragazza sorridente, sincera,libera nell’anima…Ora libera di volare accanto agli angeli sopra il nostro cielo e tra le stelle…Dai un’occhio al tuo amico combinaguai da lassù tesoro” – ha scritto un amico -.

In molti, ricordano la forza d’animo di Antonella, la sua capacità di affrontare la malattia con coraggio e dignità, trasmettendo speranza a tutti quelli che la circondavano: “Ennesima brutta notizia. Mia dolce Antonella Di Liberto ci mancherai immensamente. Troppo giovane, troppo brava, troppo tutto per lasciare la tua vita terrena. Sarai sempre con noi amica cara. Buon viaggio anima bella”.

Poi, le parole del cugino: “Sarai l’angelo più bello e “fashion” cugi. Proteggici da lassù”.

Infiniti i messaggio di addio alla giovane donna: “Carissimi Amiche ed Amici tutti, voglio condividere con voi, un dolore immenso che da pochi minuti mi sovrasta, La mia carissima Amica Antonella Di Liberto, da poche ore è andata via, si è arresa dopo tanti mesi di combattere contro la brutta bestia della malattia, a soli 46 anni, mia conterranea di Palermo, ha lasciato questa terra per tornare alla casa del Padre, è sempre devastate per chi resta affrontare tale lutto, che sia per un familiare, che sia per un amico/a che sia per una semplice conoscenza, sapere che un’anima così bella nel fiore dei suoi anni va’, via, ci lascia. Sono ancora incredulo e se non avessi visto nella sua pagina Facebook l’epicrafe, avrei detto che sarebbe stato uno scherzo “degli amici” che sulla pagina avrebbe enunciato lei come defunta, Ahimè purtroppo No, non è uno scherzo. Oggi Sabato 14 Giugno nelle prime ore pomeridiane sei salita al Cielo. Cara Antonella, amica mia bella arrivederci ti voglio bene ti mando un grande abbraccio e grosso bacio – scrive un’anima della donna -.

