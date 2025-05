Tragico incidente sul lavoro durante le operazioni di recupero del Bayesian, il veliero con l’albero più alto del mondo affondato a Porticello in circostanze ancora da spiegare del tutto.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio ed è costata la vita ad un sub che stava lavorando alle operazioni di recupero. L’uomo è rimasto ucciso proprio mentre lavorava sul Bayesian.

Il sub morto si chiama Robcornelis Maria Huijben Uiben di 39 anni. Secondo una prima ispezione sul corpo non ci sono lesioni né ustioni. L’ipotesi è che sia stato colto da malore mentre si trovava sott’acqua. Gli operai stavano lavorando per eseguire le opere preparatorie per recuperare il Bayesian.

Il sub stava lavorando insieme ad altri colleghi per eseguire le operazioni necessarie al taglio dell’albero. Si doveva tagliare il boma, che è la trave orizzontale che è incernierata all’albero della barca a vela e che sostiene la base della randa che è la vela principale. Dopo il tentativo andato a vuoto di intervenire con alcune chiavi inglesi i sub sono scesi con un cannello.

Non appena è stato eseguito il taglio qualcosa deve aver colpito il sub. Non è ancora chiaro cosa. Sta di fatto che le operazioni seguite con le telecamere per riprendere tutte le operazioni si sono interrotte. Il collegamento si è interrotto. Poi è scattato l’allarme e il recupero del sub morto. In banchina oltre ai militari della guardia costiera che stanno conducendo le indagini c’è il pm che ha seguito l’intera vicenda del Bayesian Raffaele Cammarano.

Qualcuno inizialmente aveva parlato di un’esplosione sott’acqua. Possibilità ancora non confermata. Se invece è confermato che non si sia trattato di malore le operazioni di recupero del veliero potrebbero slittare. Intanto il cantiere verrebbe sequestrato e la salma dell’operaio portata all’istituto di medicina

Bayesian, le operazioni di recupero iniziate il 3 maggio

Sono iniziate il 3 maggio le complesse operazioni di recupero del relitto del Bayesian, lo yacht di lusso affondato il 19 agosto 2024 nella rada di Porticello, a circa 50 metri di profondità. I lavori sono eseguiti dalle società olandesi Hebo Maritiemservice e Smit International, con l’impiego delle unità Hebo Lift 2 e Hebo Lift 10, specializzate nel sollevamento di carichi marittimi pesanti.

Prima di riportare lo scafo in superficie, per motivi di sicurezza è stato necessario procedere al taglio del gigantesco albero di 72 metri, tra i più alti al mondo. Una volta completato il recupero, sia il relitto sia l’albero sono stati trasferiti nel porto di Termini Imerese e posti sotto sequestro giudiziario, a disposizione della Procura che coordina l’inchiesta.

Durante tutta la durata delle operazioni, le ditte incaricate hanno mantenuto sul posto mezzi dotati di strumentazioni antinquinamento pronti all’uso in caso di emergenza. È stato utilizzato anche un drone dotato di sensori per individuare eventuali tracce inquinanti, insieme a un veicolo sottomarino telecomandato (ROV) per le ispezioni in profondità.

Le attività si sono svolte sotto la costante supervisione della Capitaneria di Porto di Palermo, con la presenza di unità navali della Guardia Costiera, supportate da pattuglie della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. A tutela della sicurezza, l’area del naufragio era stata interdetta alla navigazione e ad ogni attività marittima nel raggio di 650 metri, come previsto da un’ordinanza emessa dalla Guardia Costiera di Porticello. Anche lo spazio aereo sopra la zona è stato chiuso da ENAC su richiesta della Guardia Costiera, per consentire l’uso del drone in sicurezza.

Per il monitoraggio ambientale, è stato attivo il personale dei nuclei subacquei della Guardia Costiera in collaborazione con l’ARPA, con campionamenti periodici delle acque circostanti per rilevare eventuali forme di contaminazione.