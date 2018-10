I concerti a Catania e Palermo

Malika Ayane sarà presto in Sicillia in vista del suo nuovo tour, “Domino Tour”, per promuovere l’album omonimo. La cantautrice torna sul palco con una serie di concerti, debuttando a Genova il 6 novembre e arrivando in Sicilia il 23 gennaio, al Teatro Metropolitan di Catania, e il 24 gennaio al Teatro Golden di Palermo.

“Domino” è il quinto progetto discografico di Malika Ayane e rappresenta il ritorno dell’artista milanese dopo tre anni di assenza, durante i quali ha lavorato alla produzione del disco insieme ad Axel Reinemer e Stefan Leisering al Jazzanova Recording Studio di Berlino.

“Questo nuovo progetto – dice a BlogSicilia la cantautrice – prevede una grande attenzione dal punto di vista musicale, lasciando un minimalismo quasi essenziale per tutto ciò che riguarda la scenografia. Quindi il suono parla più della scena, anche se sarà comunque di forte impatto minimale. Mentre per lo scorso tour abbiamo pensato di realizzare qualcosa in varietà, questa volta sarà tutto incentrato sul suono e meno sulla luce”.

Il nuovo album contiene dieci canzoni scritte da Malika Ayane nell’arco di due anni di lavoro e rappresenta una delle sue produzioni più mature: i brani rappresentano, infatti, una serie di pezzi che possono essere mescolati e ordinati in modo diverso. Pezzi della cantautrice, ma anche #pezzidinoi, che è l’hashtag lanciato per la promozione dell’album.

“Più che nostalgico – aggiunge Malika Ayane – è un progetto musicale che ribadisce la mia voglia di imparare sempre dal passato. Quando la musica crea bellezza, di qualunque epoca si tratti, bisogna solo abbassare la testa e imparare. Quindi il passato per me è stato in grado di regalare così tante cose belle, che possiamo soltanto guardarlo con grande umiltà e prendere spunto dalle opere dei grandi autori del passato, prima di pensare di sentirci artisti”.

A Catania sono previste due tipologie di biglietti: poltronissima e poltrona mentre a Palermo è previsto il posto unico.