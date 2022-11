IL LUTTO

Una tragedia ieri ha sconvolto un giorno di festa in tutta la città. E’ morto improvvisamente a Bagheria un uomo di 59 anni, pare per un infarto, mentre era a casa. Riccardo Rinaudo, che lavorava all’Enel, si è sentito male mentre nella sua abitazione non c’era nessuno.

L’uomo è stato trovato dopo qualche minuto a terra dalla moglie, Letizia, che lavora presso il comune di Bagheria, che ha subito chiamato i soccorsi. L’ambulanza lo ha condotto all’Ospedale Civico di Palermo dove però i medico ne hanno riscontrato il decesso. Rinaudo al momento dei soccorsi pare fosse già senza vita o comunque in condizioni disperate. Rinaudo era molto conosciuto in tutta la città.

La tragedia del giovane portiere

Davide Gavazzi, portiere di 28 anni, che militava nella Montagna Pistoiese, squadra di seconda categoria, è morto la settimana scorsa all’ospedale fiorentino di Careggi dove era arrivato in gravissime condizioni in seguito a un arresto cardiaco.

Il dramma si è consumato a Gavinana, sempre in provincia di Pistoia: il giovane stava eseguendo il riscaldamento prima della partita di Coppa Toscana contro la Cintolese. I primi a prestargli soccorso i compagni di squadra, in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118. Poi, il 28enne è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso a Careggi ed era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Il lutto

I dirigenti della squadra di Gavazzi hanno dichiarato: “È impossibile trovare parole per descrivere il nostro sgomento ed è sconcertante pensare a quanto amara sia la vita. Davide era arrivato da poco nella Montagna. Era riuscito a conquistarci e ad unirci tanto che sembrava lo conoscessimo da sempre”.

“La società US Pistoiese si unisce al dolore della famiglia Gavazzi – fa sapere la principale squadra di Pistoia – per la prematura scomparsa di Davide. La nostra totale vicinanza ai familiari, agli amici e all’Asd Montagna Pistoiese”.

Infine, il Pistoia Basket 2000 ha espresso “le più sentite condoglianze da parte del nostro club. Prima della gara di domenica con Cividale sarà osservato un minuto di silenzio”.