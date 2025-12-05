Isola delle Femmine piange Emanuela Aiello, mamma di due bambini stroncata a 45 anni da un malore improvviso

Un dolore profondo ha scosso la comunità di Isola delle Femmine per la prematura scomparsa di Maria Laura Aiello, conosciuta da tutti come Emanuela, venuta a mancare a soli 45 anni a causa di un improvviso malore.

Una notizia che ha lasciato senza parole amici, conoscenti e vicini di casa, increduli davanti a una tragedia così improvvisa e ingiusta.

Emanuela era una mamma affettuosa e una donna solare, amata per il suo sorriso discreto e il cuore grande.

Lascia un vuoto incolmabile nel cuore del marito e dei suoi due figli, ai quali era profondamente legata.

I funerali si terranno domani, sabato 6 dicembre 2025 alle ore 11, nella Parrocchia Maria SS delle Grazie – Chiesa Madre di Isola delle Femmine, dove l’intera comunità si stringerà intorno alla famiglia in un abbraccio silenzioso ma carico d’amore.