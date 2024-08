E’ morto a 55 anni mentre stava passeggiando in via Pandora a Partanna Mondello. Per Roberto Mancuso non c’è stato nulla da fare. Un malore improvviso lo ha stroncato.

I sanitari del 118 hanno tentato di tutto per salvarlo. Sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Mondello e il medico legale che dopo l’ispezione ha constatato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.