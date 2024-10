Un sabato difficile in tutta la Sicilia, Il maltempo ha flagellato l’isola prima nella parte orientale per poi spostarsi verso la parte occidentale nel pomeriggio e in serata. Dopo aver monitorato la situazione in tempo reale il presidente della Regione Renato Schifani ha deciso di convocare la giunta regionale per lunedì, 21 ottobre. In quella sede, sarà valutato l’elenco dei danni subiti a causa del maltempo e saranno stanziate le prime risorse urgenti e necessarie ad effettuare gli interventi in somma urgenza.

Il monitoraggio in tempo reale

Già durante gli allagamenti il presidente era a palazzo e veniva informato costantemente sui gravi danni causati dal maltempo alla viabilità regionale. Immediatamente Schifani aveva dato disposizione agli uffici del dipartimento Tecnico dell’assessorato delle Infrastrutture affinché si intervenga con immediatezza per la rimozione delle situazioni di pericolo e per il ripristino nel più breve tempo possibile dello stato dei luoghi.

Il governatore è rimasto in costante contatto con i dirigenti generali del dipartimento Tecnico, dell’Autorità di bacino della Regione Siciliana e della Protezione civile regionale, i cui uffici periferici sono al lavoro da subito sui luoghi maggiormente interessati dal maltempo, operando a salvaguardia della popolazione e del territorio.

L’aeroporto tornato operativo

Intanto poco prima delle 22,30 di ieri sera l’aeroporto di Palermo è tornato operativo dopo una interruzione dei servizi dovuta proprio al maltempo. A seguito delle forti piogge, l’aeroporto di Palermo ha subito allagamenti, fra le 19 e le 20, in alcune sale del terminal, in particolare modo nell’area bagagli. Si sono verificate anche interruzioni di elettricità che hanno impedito le normali attività di arrivi e partenze. Subito è stato applicato il Pet (piano di emergenza terminal) e i passeggeri sono stati fatti defluire verso l’esterno della struttura e diversi voli sono stati deviati in altri scali siciliani.

La situazione ora sembra normalizzarsi. Il maltempo si è attenuato. La pioggia è scarsa e sporadica e di intensità lieve quando arriva e non è più accompagnata dalle forti raffiche di vento

Like this: Like Loading...