Drammatica la situazione in provincia di Palermo

Grave la situazione viaria in provincia di Palermo. A Palazzo Adriano è intervenuto anche l’Esercito. Da ieri mattina sono a lavoro i militari del 4º reggimento genio guastatori di Palermo alle dipendenze della brigata meccanizzata Aosta, guidata dal generale di Brigata Bruno Pisciotta.

Hanno il compito assieme all’Anas di liberare le principali arterie stradali che collegano Palazzo Adriano a Bisacquino e Corleone. Strade importantissime per poter raggiungere l’Ospedale dei Bianchi di Corleone. Al momento l’unica via percorribile per poter raggiungere il capoluogo è la strada che conduce a Lercara Friddi, per poi proseguire in direzione Roccapalumba – Caccamo e Termini Imerese.

Nel comune ci sono stati danni alla viabilità principale, alle strade rurali e ad alcune abitazioni civili invase da acqua e fango. Il Comune, l’Anas, L’Esercito, I Carabinieri, i Vigili Urbani e la Protezione Civile sono a lavoro per riportate il tutto alla normalità. Gli uomini della Forestale sono impegnati insieme agli uomini dell’Anas anche lungo le strade di Misilmeri e Marineo.