L'avviso della protezione civile regionale, attesi temporali e disagi

Torna il maltempo in Sicilia e per la giornata di domani, lunedì 26 settembre, è attesa un’allerta meteo gialla. Viene indicata nell’avviso della protezione civile regionale 22268 diffuso nel pomeriggio. Temporali e venti forti potrebbero causare disagi in tutte e nove le province dell’isola.

Condizioni meteo avverse

La nota parla di condizioni meteo avverse nell’isola a partire dal pomeriggio odierno e per le prossime 24-36 ore. Si legge: “Venti forti a burrasca a prevalente componente meridionale. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani (26 settembre 2022) per 24-36 ore precipitazioni da sparse a diffuse con rovesci o temporale di forte intensità, specie sui settori occidentali e meridionali. Fenomeni con rovesci intensi, attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

Allerta gialla in Sicilia, attesi temporali

Sono quindi indicate precipitazioni “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e meridionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone,con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Isole Eolie: cielo molto nuvoloso, con aumento della nuvolosità medio-bassa dal pomeriggio con associati rovesci e/o temporali”.

Forti venti, mari mossi

Forti meridionali con locali raffiche di burrasca; dalla tarda serata tendenti a forti occidentali sui settori occidentali.

Per quanto riguarda i mari, molto mossi il Tirreno, lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

Domani allerta rossa in Basilicata, arancione in 4 regioni

Persiste il maltempo sull’Italia, in particolare su gran parte delle regioni meridionali, per lo stazionamento di correnti perturbate che continueranno ad apportare piogge, anche diffuse, ed un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. Questo integra ed estende il precedente e prevede dal pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca a prevalente componente meridionale su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa in Basilicata. Inoltre, allerta arancione su parte della Calabria, in Molise, Puglia, settori della Basilicata e in Campania. Allerta gialla, invece, in restanti parti di Calabria e Campania, sul Lazio, Marche, parti di Molise e Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna e restanti settori della Basilicata. Oltre, naturalmente, alla Sicilia.

Dalle prime ore di domani, lunedì 26 settembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità, su Sicilia, specialmente sui settori occidentali e meridionali, Basilicata e Calabria.

Dal primo mattino di domani, infine, si prevede il persistere di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale di forte intensità su Campania e Puglia I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.