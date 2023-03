Permangono condizioni meteo avverse

Ancora maltempo nel weekend su tutta la Sicilia con temporali e condizioni meteo avverse. Nuova allerta gialla nell’isola ma in tre province per la giornata di sabato 4 marzo: a Palermo, Catania e Messina.

L’avviso della protezione civile regionale per rischio meteo-idrogeologico ed idraulico 23062 fa il punto della situazione per le giornate del 3 e 4 marzo.

Condizioni meteo avverse

Si legge nell’avviso: “Dalle prime ore di venerdì 3 marzo 2023, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori occidentali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento”.

La situazione meteo, neve sopra i mille metri

Precipitazioni Sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone nord-orientali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli.

Per venerdì 3 marzo allerta gialla nel Trapanese, Palermitano, Messinese e Catanese. Ancora neve nell’isola. Al di sopra dei 1000-1300 m sui rilievi, con apporti al suolo generalmente deboli.

Mari: Localmente molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio. Venti: tendenti a localmente forti sud-occidentali sulla Sicilia sud-orientale.

Per sabato 4 marzo allerta gialla

Per sabato 4 marzo invece allerta gialla nel Palermitano, Catanese e Messinese. Le precipitazioni saranno Da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati deboli.

Molto mossi lo Stretto di Sicilia e lo Ionio al largo. Localmente forti sud-occidentali sulla Sicilia sud-orientale

Maltempo al centrosud

Maltempo al sud per altre 36-48 ore mentre al nord tornerà a splendere il sole. Il primo fine settimana di marzo avrà, secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, due volti per via del ciclone dai connotati simil-tropicali che sta interessando da numerosi giorni gran parte dell’Italia.

Una situazione che non esclude l’inizio del caldo africano tra 60 giorni circa. Le zone più colpite dal brutto tempo saranno quelle tra le Isole Maggiori ed il versante ionico, con possibili nubifragi in risalita dal Nord Africa.

Nel frattempo al Centro-Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso tranne addensamenti il sabato tra Marche, Abruzzo e Molise e la domenica tra Liguria di Levante ed Alta Toscana. Nel dettaglio: – Venerdì 3 marzo. Al nord: bel tempo. Al centro: nubi e locali rovesci, migliorerà solo in serata. Al sud: instabile con frequenti acquazzoni, anche intensi, e neve sui rilievi oltre i 1000 metri.

Sabato 4 marzo. Al nord: bel tempo. Al centro: ultimi rovesci sulle adriatiche, soleggiato altrove. Al sud: piogge sparse con locali temporali forti e neve sopra i 1200 metri.

Domenica 5 marzo. Al nord: soleggiato, poi nubi in parziale aumento. Al centro: soleggiato. Al sud: instabile solo sul basso Tirreno. Tendenza. Nuova settimana all’insegna della variabilità con tanto vento da Ovest e piogge sparse, specie al Centro-Sud.