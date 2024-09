Autostrade e statali interrotte per incidenti provocati dalla pioggia. Sulla Palermo Sciacca un autoarticolato di una ditta di trasporti si è messo di traverso nella carreggiata nel territorio di Monreale. Il traffico è bloccato in attesa che il mezzo sia spostato.

Disagi sulla Palermo-Catania

Anche sull’autostrada A19 “Palermo-Catania” il traffico è bloccato, in direzione Palermo, tra gli svincoli di Trabia e Bagheria, a causa di un incidente nei pressi dello svincolo di Casteldaccia. Per arrivare a Palermo si esce a Casteldaccia e si percorre la statale 113. Disagi anche sulla statale 192 “Valle del Dittaino” è temporaneamente chiuso il tratto in entrambe le direzioni, a Enna, a causa di fango e detriti lungo il tracciato. Le deviazioni avvengono sulla A19.

L’incidente sulla A19

Ennesima tragedia della strada stavolta lungo la principale arteria autostradale dell’isola. l’incidente mortale è avvenuto sulla A19 Palermo-Catania all’altezza del km 82, nei pressi dellos vincolo di Resuttano, in territorio dell’omonimo comune, in direzione del capoluogo siciliano.

Nello scontro fra due autovetture una persona è deceduta mentre sono ben sei i feriti fra cui anche due bambini. La vittima si chiamava Massimiliano Frumenti ed era un catanese di 57 anni

Elisoccorso atterra in autostrada

Per soccorrere i feriti è stato necessario intervenuto dell’elisoccorso che è atterrato sulla sede stradale chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute squadre dell’Anas e le Forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Indagini sull’incidente

L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli scontratisi per cause che dovranno essere accertate anche attraverso i rilievi tecnici della polizia stradale e le testimonianze. I soccorsi sono stati coordinati dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta.

Le persone ferite

Oltre alla vittima le persone ferite risultano essere sei fra cui due bambini. Uno dei due è in gravi condizioni ed è stato trasportato a Palermo in elisoccorso, mentre l’altro all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta insieme alla mamma.

Autostrada riaperta solo dopo le 23

L’autostrada Palermo Catania è rimasta chiusa a lungo ed è stata riaperta solo dopo le 23 dopo la fine dei rilievi condotti dalla Polizia stradale, la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale dai frammenti dovuti allo scontro