Indagini di carabinieri e polizia municipale

Un palermitano di 78 anni è stato investito da un motociclista in via Messina Marine a Palermo. L’investitore è fuggito via senza prestare soccorso. L’anziano è stato trasportato all’ospedale Buccheri La Ferla.

I carabinieri del radiomobile e gli agenti della polizia municipale stanno cercando il pirata della strada che è fuggito.

Giovane motociclista perde la vita in un incidente ad Alcamo Marina

Tragedia questa mattina ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani, dove un giovane di 24 anni, Salvatore Scarcella, ha perso la vita in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino in via Stella Cinese.

La moto contro un muro

Secondo le prime ricostruzioni, Scarcella, alla guida della sua moto BMW GS 1200, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada e impattando violentemente contro un muro di contenimento.

Troppo gravi le ferite

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Municipale per i rilievi del caso. Al momento si esclude il coinvolgimento di altri veicoli. Nonostante l’intervento del 118, per il giovane non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali.

Auto si ribalta al passaggio a livello

Un uomo è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nelle vicinanze del passaggio a livello di contrada Trippatore, a monte della frazione di Sampieri, nel comune di Scicli, in provincia di Ragusa.

L’uomo estratto dalle lamiere

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, alla guida di una Fiat Punto, avrebbe perso il controllo del veicolo poco dopo aver superato il passaggio a livello, ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente dalle lamiere dell’auto. Il conducente, S.A., è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Polizia locale al lavoro

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale per gestire la viabilità e consentire le operazioni di soccorso. Il tratto di strada provinciale interessato dall’incidente, che collega la stazione ferroviaria di Sampieri a Pozzallo, è stato chiuso al traffico.