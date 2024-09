Le preghiere dei parenti

Sono in apprensione i parenti del giovane ventenne che, martedì 3 settembre, è rimasto coinvolto in uno sinistro in via Artale, nei pressi delle villette del Villaggio Santa Rosalia. Un’epilogo drammatico dovuto ad uno scontro tra un’automobile e una moto, venute a contatto frontalmente causando uno sbalzo del giovane di diverse decine di metri mentre era in sella alla sua motocicletta.

Immediati i soccorsi. I sanitari del 118 sono giunti sul luogo dell’incidente, dove hanno trovato il giovane in gravi condizioni. Dopo averlo intubato, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo. Durante la notte, il 20enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Attualmente le sue condizioni sono gravi e la prognosi rimane riservata.

I messaggi di preghiera sui social

La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra amici e familiari, che si sono radunati all’esterno dell’ospedale. Un viavai di persone si è registrato al Civico, con tanti che hanno espresso la loro solidarietà attraverso i social: “Mimí per favore riprenditi cuci basta dormire vai a casa dalla tua famiglia dai” – scrive un utente -.

“Forza Domenico, sei mio nipote, resisti che sei un duro. Lo sappiamo che sei monello è tosto, però sei un bravo ragazzo, supera tutto questo” – scrive lo zio del ventenne -.

La comunità si sta unendo in un coro di preghiere affinché il giovane motociclista possa superare questa prova e tornare a presto a casa: “O Signore, ti affido il mio amico MIMÌ Concedigli la tua protezione e guidalo nei momenti difficili. Dona forza al suo cuore e serenità alla sua mente. Sii al suo fianco in queste ore. Riempilo della tua pace e illumina il suo cammino con la tua luce. Ti chiedo di benedire la sua vita, di ascoltare le nostre e sue preghiere e di accompagnarlo in questa notte e fa in modo che domani si svegli Amen.” – scrive un altro utente –

“Ci chiedono preghiere per Domenico, un giovane del Villaggio Santa Rosalia vittima di un brutto incidente due giorni fa. Il Signore possa guarire le sue ferite per intercessione di Maria nostra madre. Ave Maria…” – scrive la confraternita Maria ss. della mercede al capo –

Tra i tanti messaggi, si legge anche quello della sorella: “Gesù ti prego con tutto il mio cuore di salvare la vita di mio fratello, fai in modo che tutto proceda per il meglio, ti prego fammi questa grazia mio fratello è un bravo ragazzo e merita di vivere e stare con noi, cuore miooo non ti abbattere si forte e lotta con tutte le tue forze non mollare”.

Amico mio siamo cresciuti tutti assieme come dei fratelli giocando anche sempre a pallone tutti assieme e tutte le volte che ci vedevamo ci salutavamo sempre sorridendo..- scrive un amico – prego fortemente a dio che ti risvegli perché dio l’ho conosciuto è sono sicuro che ci farà a tutti questo grande miracolo.. adesso basta dormire svegliati compà ti aspettiamo sei un leone”.

