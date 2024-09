Un violento incidente tra una Mercedes e una Fiat 500 ha scosso la notte sull’autostrada A18. L’incidente, avvenuto intorno alle 4.30 del mattino al km 64,8, nel tratto tra Giarre ed Acireale in direzione Catania, ha visto coinvolte tre persone.

Un uomo estratto dalle lamiere

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto che hanno estratto dalle lamiere della Mercedes un uomo, poi trasportato al Policlinico di Catania.

Un’altra ferita lieve

A bordo della Fiat 500 viaggiavano due ragazze, già fuori dall’abitacolo all’arrivo dei soccorsi. Una di loro, in gravi condizioni, è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Garibaldi Nesima di Catania. L’altra, ferita in modo meno grave, è stata invece condotta all’ospedale di Acireale. Presente sul luogo dell’incidente anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Morto un milazzese in un incidente a Cesena, tragico schianto con la sua moto

Tragedia a Cesena con la morte in un incidente di Carmelo Manna, 53 anni, originario di Milazzo. L’uomo ha perso la vita ieri sulla via Emilia, quando con la sua moto si è scontrato con un furgone. Morta anche la compagna, che era in sella con lui.

L’incidente a Palermo

Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in seguito ad un incidente stradale che si è verificato a Palermo in corso Finocchiaro Aprile incrocio con via Contessa Adelasia. La conducente è uscita autonomamente dalla vettura, la stessa è stata affidata alle cure del personale 118 presente sul posto. Personale vigilfuoco ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo alimentato a GPL.

Il lutto per la morte di Mery Gallina

La comunità di Carini è in lutto per la prematura scomparsa di Mery Gallina, 35 anni, deceduta all’ospedale civico di Palermo dopo una drammatico incidente stradale avvenuto domenica 25 agosto, sulla Palermo-Catania, nella zona di Buonfornello. Dopo cinque giorni di lotta tra la vita e la morte, la drammatica notizia.

La dinamica

L’incidente si è verificato domenica scorsa, quando Mery e suo marito, Francesco Zimbardo, erano in sella a una moto diretti verso il capoluogo siciliano. Per motivi ancora da chiarire, Francesco ha perso il controllo del veicolo, causando una caduta sull’asfalto. I soccorsi sono stati prontamente allertati e i coniugi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove Mery ha lottato per la vita per cinque giorni.

Purtroppo, le sue condizioni si sono aggravate ed è deceduta, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Francesco, anch’esso ricoverato, sta ricevendo assistenza medica e il suo stato di salute è sotto osservazione.

Ricoverato il marito

Il marito, Francesco Zimbardo, è anche lui ricoverato. Era lui alla guida della moto quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo è caduto sull’asfalto. I sanitari del 118 hanno soccorso i coniugi e portati in ospedale.