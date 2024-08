aveva 36 anni

Un malore improvviso e poi il decesso in spiaggia. Questo, il triste destino di Elio Zanca, 36 anni di Lipari. Una disgrazia a cui hanno assistito anche i due figli; L’uomo si è spento mentre giocava a pallone con i due bambini, di 10 e 8 anni. La tragedia si è consumata in spiaggia a Unci, d’un tratto è andato sott’acqua come faceva spesso e quando è riemerso era già senza vita.

Enorme lo choc dei figli e della compagna Antea. Sgomento e incredulità in spiaggia piena di isolani e turisti tutti attoniti per questo nuovo evento negativo registratosi alle Eolie alla vigilia della festa del patrono San Bartolomeo in programma domani nel centro storico.

I funerali si celebreranno lunedì 26 agosto alle 10 in cattedrale.

Chi era Elio Zanca

Elio Zanca era un pittore e manovale molto conosciuto e apprezzato sull’isola. La famiglia. che viveva a Pirrera, è stata travolta dal dolore.

“E’ stata la prima persona che mi ha accolto quando sono arrivato a Lipari – ha raccontato il parroco di Canneto, don Alessandro De Gregorio – Elio era solare, generoso con chi aveva bisogno, un lavoratore instancabile innamorato della sua famiglia – continua – era amico di tutti, ogni sera mi teneva compagnia oltre a prodigarsi in tanti piccoli lavori in chiesa, siamo tutti scioccati e addolorati”.

Il cordoglio

Lipari è in lutto per la scomparsa di Elio Zanca, 36enne molto conosciuto e apprezzato sull’isola. Un amico, commosso, scrive: “Non ci sono molte parole per descrivere questo bruttissimo momento, posso solo dire che sei stato un grandissimo amico, sempre solare e pronto ad aiutare, ci sentivamo spesso per lavoro e quando ci incontravamo per strada ci fermavamo sempre a parlare e scambiarci un paio di battute, mancherai caro Elio, proteggi tutti i tuoi cari da lassù. Fai buon viaggio amico mio, un giorno ci rincontreremo”.

La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Lipari. Elio, con il suo carattere solare e la sua disponibilità, era un punto di riferimento per molti. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile.

In segno di rispetto e di cordoglio per la famiglia Zanca e Di Maggio, i festeggiamenti in onore di San Bartolomeo del Monte, previsti per Domenica 25 Agosto 2024 nella contrada di Monte Gallina, sono stati cancellati.

Il parroco Don Giuseppe Mirabito, insieme a tutti i fedeli della Parrocchia di San Giuseppe e della contrada di Monte Gallina, si unisce al dolore della famiglia. Elio e il fratello Gianluca, avevano allestito la chiesetta in occasione della festività, il giovane rappresentava il cuore pulsante della comunità.

