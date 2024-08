Aveva 69 anni

E’ ricordato come un gran lavoratore, una persona che ha costruito la sua attività fino a fondare la sua bottega. Palermo è in lutto per la perdita di uno dei suoi commercianti più rappresentativi, Andrea Tarantino, scomparso all’età di 69 anni a causa di un infarto. Tarantino, che si era ritirato da lavoro due anni fa, era un volto familiare di Corso Calatafimi, conosciuto per la sua dedizione e passione per il commercio ittico.

I funerali si Andrea Tarantino si svolgeranno lunedì 12 agosto presso la chiesa sant’Oliva, situata di fronte alla pescheria che ha consacrato la sua carriera.

Da venditore ambulante al negozio in corso Calatafimi

Nato nel quartiere della Kalsa, Andrea Tarantino ha vissuto una vita di impegno e sacrifici. Per anni ha esercitato il mestiere di venditore ambulante, percorrendo le strade con la sua storica Ape Piaggio, prima di aprire “La pescheria di Andrea e figli” nel 1989 al civico 749 di corso Calatafimi. Il negozio è diventato ben presto un punto di riferimento per gli amanti del pesce fresco, apprezzato per la qualità dei prodotti e l’ospitalità della famiglia.

Il nipote Andrea, ha condiviso alcuni ricordi toccanti del nonno, raccontando come il passato non sia stato sempre facile, ma il suo duro lavoro lo abbia portato a costruire un’attività fiorente e una famiglia unita. “Nonno rimarrai per sempre inciso nel mio cuore – scrive – sono stato il tuo primo nipote, il primo ad avere il tuo stesso nome e cognome, il primo ad averti fatto gioire ad essere diventato nonno, il primo a fare le uscite con te la domenica che mi portavi ovunque. Nonno tu mi dicevi sempre che io ero come te, che a lavoro stavo diventando un maestro come te ed io sono orgoglioso del nonno che sei stato e ogni momento passato insieme a te è stato indelebile perché tu eri unico e inimitabile e ti giuro che per come mi amavi tu io ti amavo allo stesso modo e ogni singolo momento passato con te, ogni singola risata che mi hai regalato li custodirò per sempre nel mio cuore”.

L’uomo, lascia la moglie, Ignazia, dodici nipoti e tre figli: Salvatore, Agostino e Davide.

Il cordoglio

La perdita di Andrea rappresenta un vuoto significativo per i residenti, che ricordano il suo sorriso e la sua disponibilità: “Molto dispiaciuta per la dipartita del signor Andrea una persona gentile che ho conosciuto fin da quando aprì la sua attività…L’eterno riposo dona a lui Signore. Condoglianze alla famiglia”.

“Zio Andrea sei stato un’icona del corso Calatafimi, la tua simpatia e la tua educazione dovrebbero essere di esempio per tutti gli altri negozianti. Mancherai a tutti” – scrive un utente -.

