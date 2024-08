Aveva 44 anni

Una scomparsa improvvisa quella di Marco Oriti, 44 anni, funzionario geologo in servizio presso la sede territoriale di Messina. Un lutto che ha colpito profondamente il dipartimento regionale della protezione civile siciliana. Marco, originario di Alcara Li Fusi, è stato un membro del dipartimento da meno di tre anni. In questo breve lasso di tempo, si è distinto per le sue capacità professionali e le sue doti umane, guadagnandosi l’affetto e il rispetto di tutti i suoi colleghi.

I funerali si terranno domani, 8 agosto, alle 17.30 nella chiesa madre di Alcara Li Fusi.

“Era una persona solare”

La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti tutti coloro che li conoscevano. “Marco era una persona solare, sempre disponibile e con un sorriso contagioso – ha commentato un collega della sede di Messina – ci mancherà la sua gentilezza, la sua competenza e la sua passione per il lavoro”. Marco, prima di entrare a far parte del dipartimento regionale della protezione civile, aveva svolto il ruolo di volontario, dimostrando sin da subito la sua dedizione al servizio del prossimo.

Il dirigente generale Salvo Cocina, a nome di tutto il dipartimento regionale della protezione civile siciliana, ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia di Marco Oriti, in questo momento di profondo dolore.

il cordoglio sui social

La piccola comunità di Alcara Li Fusi è stata colpita da un nuovo lutto. La scomparsa improvvisa di Marco Oriti lascia tutti profondamente addolorati. Marco, giovane uomo stimato, era un membro attivo della comunità, conosciuto per la sua gentilezza, la sua disponibilità e il suo sorriso contagioso.

Il cordoglio: “Un altro tragico evento segna la nostra piccola Comunità. La scomparsa improvvisa e prematura di Marco Oriti ci lascia attoniti. L’Amministrazione Comunale e la Popolazione alcarese tutta si unisce al profondo dolore della famiglia. Fai buon viaggio caro Marco”.

Si moltiplicano i messaggi di cordoglio al giovane collega scomparso: “Esprimiamo profonda amarezza per la prematura scomparsa del nostro collega Marco Oriti che la terra ti sia lieve. Ai familiari giungano le nostre più sentite condoglianze”.

“Con profonda amarezza la N.O.I.S. 893 Sant’Agata Militello si stringe e fa le sentite condoglianze alla famiglia di Marco Oriti per la dolorosa perdita. Tutti N.O.I.S. ti ricorderemo per la tua grande simpatia, la collaborazione, visto che hai iniziato insieme a nois a muovere i tuoi primi passi e da ex collega poi funzionario del dipartimento della protezione civile siciliana. Adesso non è facile realizzare che un collega / fratello non è più con noi, nascono domande a cui nessuno può rispondere mai, non sarai più con noi, ma resti dentro ai nostri cuori e nelle foto. Ciao Marco”. E ancora: “Ti vogliamo ricordare sempre con quel tuo bel sorriso. Ciao grandissimo Amico/Fratello resterai sempre nei nostri cuori” – scrive un utente -.

