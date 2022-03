Tante le richieste d'intervento nel capoluogo siciliano

Il maltempo torna ad abbattersi su Palermo. Proprio in queste ore, le forti raffiche di scirocco stanno causando diversi danni ad auto ed edifici. Alcune zone del capoluogo risultano al buio, mentre sono numerose le chiamate al centralino del numero d’emergenza 112 per richieste d’intervento.

Alberi caduti sulla A19

Il caso più eclatante si è verificato sull’autostrada A19 Palermo-Catania. Tre alberi sono caduti in seguito alle forti raffiche di vento che stanno spirando sul capoluogo siciliano. Uno di questi si è abbattuto sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo di Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Al momento non ci sono notizie di danni a cose o persone. Il traffico però è paralizzato. L’arbusto infatti ostruisce tutta la sede stradale, impedendo il passaggio ai mezzi che si trovano in questo momento incolonnati sulla carreggiata.

Forte vento a Palermo e provincia, tante le segnalazioni nel pomeriggio

Notizie che seguono alle numerose segnalazioni di danni e guasti di cittadini preoccupati dalle forti raffiche di vento che, in alcuni casi, hanno raggiunto oltre 100 km/h. Richieste di intervento per grondaie pericolanti, alberi su strada, vetri e pali pericolanti. Interventi per alberi su strada a Palermo in via Angelo Senisio, in via Vincenzo Di Marco, in Largo Akrai e nella provinciale per Bellolampo. Danni anche in via Montepellegrino, in direzione delle falde di Montepellegrino. Qui un albero è precipitato al suolo, rischiando di colpire alcune auto parcheggiate sul posto. La strada risulta temporaneamente bloccata.

Albero si spezza in via Oreto, crolla parte di una palazzina a Borgovecchio

Interventi anche in via Roma per alcuni vetri che rischiavano di finire per strada. Parte di un tetto è caduta in via Sagittario e un palo pericolante dell’illuminazione in via Giovanni Zappalà. Forti danni anche a Borgovecchio, dove è caduta parte di una palazzina in via Ettore Ximenes. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per rimuovere le macerie. Paura anche in via Oreto Nuova, dove un albero si è spazzato riversandosi sulla sede stradale. Per fortuna, in quel momento, non vi erano auto in transito.

Non sono mancati i danni anche in provincia. A Carini è stato segnalato un palo pericolante in via Giummari e una grondaia in via Sardegna. Danni anche a Monreale, dove sono caduti calcinacci in via Venero. Situazione simile anche a Partinico, dove è stato segnalato palo pericolante in corso dei Mille. A Trabia intervento per un palo della Telecom. E alberi su strada a Gratteri.

Danni all’aeroporto Falcone-Borsellino

Danni si sono verificati anche all’aeroporto Falcone-Borsellino, dove sono volate via alcune tettoie dal Terminal dello scalo. A causa del vento eccezionale, con raffiche fino a 75 nodi, una parte delle cesate di un cantiere, tra i gate 1 e 8, è crollata. Non ci sono feriti. Al momento si sta attivando la procedura di chiusura dell’aeroporto. Il forte vento aveva già causato sei dirottamenti di voli in altri aeroporti.