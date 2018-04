presentazione delle domande entro il 30 aprile

Scade il 30 aprile il termine per presentare le domande di partecipazione al workshop internazionale che si svolgerà a Palermo dal 18 al 30 giugno 2018 dedicato a “Palermo: cultural heritage, migration and sustainable development” (www.siculedu.org) organizzato dall’associazione culturale AUGE e dall’Agenzia di Cooperazione Internazionale in ambito culturale MhD Consulting.

Il workshop internazionale sarà uno strumento per l’analisi e l’individuazione di idee e strategie innovative sul management culturale per uno sviluppo economico e sociale sostenibile del territorio. Il focus sarà incentrato su Palermo, quest‘anno Capitale Italiana della Cultura, che ha intrapreso un percorso di rigenerazione urbana e culturale innovativa. Saranno affrontate tematiche legate ai riconoscimenti UNESCO dell’itinerario arabo-normanno, della dieta mediterranea come patrimonio immateriale dell’UNESCO, il partenariato Pubblico – Privato come metodo per la riqualificazione del patrimonio artistico e culturale della città, la migrazione e l’integrazione culturale come fattori di potenziamento economico e altro ancora.

Con l’obiettivo di contribuire a realizzare una crescita economica intelligente, sostenibile e inclusiva, come previsto dai programmi elaborati dalla Commissione Europea per l’agenda culturale, il workshop rappresenta un primo passo di un programma educativo ampio, incentrato sulla città di Palermo e sulla Sicilia, per offrire nuove opportunità di sviluppo economico e rendere quest’ultima una piattaforma permanente europea per la formazione in ambito di beni culturali, turismo e sviluppo sostenibile. Le lezioni frontali verranno eseguite in sedi prestigiose ed edifici storici e artistici della città legati all’itinerario del programma, offrendo un’intensa esperienza di formazione a Palermo.

Il workshop è co-organizzato con numerose istituzioni accademiche nazionali e internazionali che ne hanno condiviso finalità e contenuti. Tra questi, l’Università di Palermo, il Reale Istituto Neerlandese di Roma, ICOMOS Italia (Consiglio Internazionale dei Monumenti e dei Siti), il Parco archeologico di Selinunte, il Centro Studi Silvia Santagata EBLA di Torino, la Fondazione Patrimonio UNESCO Sicilia, la Fondazione Teatro Massimo, l’Associazione Palazzo Alliata di Villafranca e IdiMed. L’iniziativa ha anche ricevuto il patrocinio del Comune di Palermo e dell’Assessorato a Regione Siciliana.

Il workshop è indirizzato agli studenti delle lauree triennali e specialistiche e ai giovani professionisti nel settore dei beni culturali, archeologia, architettura, economia dello sviluppo locale.

Per favorire la partecipazione degli studenti locali, saranno messe a disposizione borse di studio a loro riservate. Per restare aggiornato e per ulteriori informazioni, visita il sito www.siculedu.com.