Prima l’inaugurazione poi la chiusura. In appena una settimana dall’inaugurazione, il Teatro Dante chiude. Il nuovo spazio polivalente di piazza Lolli, allestito dal gruppo Random, non avrebbe presentato la documentazione richiesta dalla sovrintendenza dei Beni culturali: ente che deve rilasciare preventivo e obbligatorio nulla osta in quanto il teatro si trova in un edificio di interesse storico e architettonico.

Lo ha rilevato la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che ha dato mandato di avviare il procedimento per l’annullamento in autotutela dei pareri tecnici favorevoli espressi nei sopralluoghi effettuati ad agosto. E così dopo 15 anni di attesa, la riapertura del Teatro Dante è rinviata.

Secondo i gestori, la situazione che si è venuta a creare non dovrebbe pregiudicare la stagione teatrale. Da metà novembre sono in programma con tre appuntamenti: “Mamma Mia!”, “Frida-Opera Musical” e “Tra palco e realtà”. Sospese le attività di ballo e quelle di bar e ristorante.

“Il Teatro Dante – ha detto Antonio Rini, assessore comunale alla Cultura – è stato aperto da privati, il Comune si è limitato a rendere fruibile la parte antistante, dove c’è il parcheggio. Siamo sicuri e speriamo che anche questo luogo possa essere riaperto, sempre nel rispetto delle regole”.