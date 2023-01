Presentato alla commissione di garanzia nazionale dall'avvocato Lo Re

Presentato un esposto alla commissione nazionale di garanzia del Pd da parte dell’avvocato Vincenzo Lo Re che era stato eletto a maggio del 2020 nel corso del congresso regionale siciliano componente dell’assemblea regionale, organismo previsto dall’articolo 16 dello statuto del Pd. Assemblea che in questi anni non è mai stata convocata.

“Lo statuto attribuisce – si legge nell’esposto – all’assemblea fondamentali competenze in materia di indirizzo della politica regionale del partito, organizzazione e funzionamento di tutti gli organi dirigenti regionale e definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle unioni provinciali. I commi 5 e 7 dell’articolo 16 prevedono che l’assemblea venga convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni tre mesi. Oggi l’assemblea non è mai stata insediata né convocata neppure in coincidenza delle elezioni amministrative o regionali”.

Secondo il componente l’assemblea è un organismo fantasma. “Ritengo opportuno segnalare alla commissione nazionale di garanzia – aggiunge nell’esposto Lo Re – la grave e prolungata condotta omissiva del segretario regionale. E’ tuttavia singolare che né il segretario regionale abbiano mai avvertito il bisogno e soprattutto il dovere di convocare l’assemblea regionale del partito e consentire l’insediamento della stessa e la nomina del suo presidente alla luce della rottura con il M5 Stelle e la pesante sconfitta elettorale subita dal Pd”.