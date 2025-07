"Mio padre lasciato solo da chi avrebbe dovuto proteggerlo"

E’ visibilmente commosso Manfredi Borsellino, figlio del giudice Paolo ucciso dalla mafia in via D’Amelio insieme alla sua scorta 33 anni fa a Palermo. Si trova davanti al murales realizzato da Andrea Buglisi a pochi passi dal luogo della strage. Opera che raffigura il padre e anche Giovanni Falcone.

“Non voglio dire come disse Nino Caponnetto nel giorno della strage, non dico nulla è finito tutto. I dico invece è ripartito tutto. Anche da un murales come questo si riparte – ha detto Manfredi Borsellino – E soprattutto con quel gesto di vittoria, perché mio padre era un inguaribile ottimista. Rappresentarlo con questo segno di vittoria ha colpito nel segno. Quella fotografia è tratta da una foto dell’album di famiglia. Mio padre, era in bicicletta, una gamba ingessata e sorrideva”.

Durante il discorso Manfredi Borsellino si interrompe non riesce a trattenere le lacrime. “E col segno di vittoria, perché mio padre voleva vincere questa guerra, ma gli è stato impedito – aggiunge – E’ stato lasciato solo da troppe persone vicine a lui anche dal suo mondo lavorativo. Ancora, siamo alla ricerca di questo amico che l’ha tradito. Mio padre è stato lasciato solo non solo dalle istituzioni, è stato lasciato solo da quel mondo professionale, lavorativo, giudiziario che lo circondavano, che forse più degli altri, avrebbe dovuto blindarlo, proteggerlo, salvaguardarlo come uno dei suoi figli prediletti”.