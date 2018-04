A Palermo

La polizia municipale rende noti gli eventi che influenzeranno la viabilità cittadina nel weekend.

Sabato si terrà l’incontro di calcio Palermo–Avellino allo stadio R. Barbera che implicherà l’istituzione dell’area pedonale a partire dalle ore 12:30; dalle 15:30 l’ordine dei medici manifesterà a piazza Politeama in un sit-in contro la violenza subita in ambito ospedaliero; il convegno organizzato dall’associazione “Addiopizzo”, che avrà luogo al teatro Garibaldi nella mattinata, comporterà limitazione alla circolazione nelle zone limitrofe per motivi di sicurezza. Sabato e domenica si svolgerà la manifestazione “La via dei librai” che prevede la chiusura del Cassaro alto, inoltre in alcune piazze della città, quali piazza Sant’Anna, piazza Bellini, piazza Bologni e piazza Pretoria saranno esposti quadri e manufatti. In entrambi i giorni la XXIV edizione di “Panormus – La scuola adotta la città” limiterà la circolazione con l’istituzione di divieti di sosta in diverse zone della città. Domenica mattina continuerà la manifestazione sportiva-culturale “Domenica in Favorita”, con la chiusura del parco alla circolazione veicolare; per tutta la giornata a piazza Valdesi ci sarà la limitazione al transito per la manifestazione “Drive Demo Days” e nel pomeriggio all’Arenella per una processione religiosa.

Sabato 21 aprile 2018

Ore 00.00 (fino alle ore 15.00) – via Teatro Garibaldi – Convegno “Addio pizzo”

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata – ambo i lati – tratto di via Teatro Garibaldi dal numero civico 15 all’incrocio con via Castrofilippo.

Ore 12:30 area pedonale Stadio “R. Barbera” – Palermo vs Avellino –

Viale del Fante, interdizione del transito veicolare da piazza Leoni a piazza Salerno e delle vie del Carabiniere e Cassarà.

I veicoli provenienti da Pallavicino, percorrendo viale del Fante, per svoltare a sinistra per via Case Rocca per proseguire su viale Ercole, all’interno del Parco della Favorita, in direzione piazza Leoni o svoltare a destra per piazza Salerno (Villa Sofia), proseguendo per viale Croce Rossa.

I veicoli provenienti da via dei Leoni, raggiungeranno Pallavicino dal viale Croce Rossa per immettersi da piazza Salerno in direzione Palazzina Cinese o da viale Diana in direzione Mondello per svoltare a sinistra all’altezza dell’incrocio semaforico di via Mater Dolorosa.

Le fermate dei bus delle vie del Fante e Cassarà per raggiungere il centro città saranno spostate in viale Croce Rossa in direzione piazza Vittorio veneto (Statua).

La zona sarà presidiata dalle pattuglie della Polizia Municipale per la necessaria assistenza agli utenti.

Agli automobilisti che confluiranno nella zona stadio, si ricorda di sostare i veicoli nel rispetto del codice della strada con particolare attenzione alla segnaletica mobile ed ai divieti di zona rimozione.

Sabato 21 e domenica 22 aprile 2018

Ore 6.00 (fino alle ore 24.00) – via Vittorio Emanuele – “La via dei Librai” (O.D. 441)

Via Vittorio Emanuele, Tratto compreso tra il civico 504 (altezza via Matteo Bonello e piazza Villena: chiusura al transito veicolare anche per gli autoriz­zati, tranne che per i veicoli a supporto della mani­festazione a condizione che siano in regola con le OO.DD. della ZTL centrale e che si trattengano per il tempo strettamente necessario. I veicoli provenienti da via Beati Paoli avranno l’obbli­go di svoltare in via dell’ Incoronazione, giunti a piazza Sett’Angeli.

Ore 9.00 (fino alle ore 18.30) – limitazione alla circolazione – “Panormus – La scuola adotta la città – XXIV edizione” (O.D.457)

Corso Calatafimi, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 10 metri prima e dopo il civico 86, il 21 e 22 aprile 2018 dalle ore 9 alle ore 12.30.

Via del Ponticello, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 10 metri prima e dopo il civico 41, il 20, 21 e 22 aprile 2018, dalle ore 9 alle ore 13.

Piazza Gran Cancelliere, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta lungo la cancellata della moschea, il 20 e 21 aprile 2018 dalle ore 9 alle ore 18.30.

Piazza SS. Quaranta Martiri alla Guilla, istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta sul fronte della chiesa, il 20 e 21 aprile 2018 dalle ore 9 alle ore 18.30.

Domenica 22 aprile 2018

Ore 7.00 (fino alle ore 15.00) – Parco della Favorita – “Domenica in Favorita” (O.D. 418)

Dalle ore 07,00 alle ore 15,00 e comunque sino a cessate esigenze chiusura al transito veicolare del viale Diana e del viale Ercole e divieto di sosta con rimozione ambo i lati dei viali e strade di collegamento.

Sono esclusi i bus navetta Amat, i veicoli in emergenza, di protezione civile e dell’amministrazione comunale collegati all’evento e della riserva naturale orientata “Monte Pellegrino”.

Chiusura al transito veicolare dalle ore 7.00 alle ore 15.00:

Case Rocca, intero tratto tra viale Ercole e viale del Fante;

Strade di collegamento tra i viali Diana e Ercole (altezza piazzale dei Matrimoni);

All’ Interno del Parco della Favorita tratto compreso tra la Fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi esclusi i veicoli AMAT- Bus Navetta;

Viale Margherita di Savoia, nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;

Via Paolo Giaccone e via Sebastiano Bosio

Strade senza uscita alla sbocco sul viale Margherita di Savoia (escluso i residenti);

Via della Favorita divieto di sosta con rimozione ambo i lati nel tratto tra l’ingresso di viale Diana e via Martin Luther King, secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione;

Largo Willy Brandt, tratto tra via della Favorita e via Martin Luther King per i soli residenti e domiciliati ricadenti nel tratto di via Della Favorita, è consentito l’ingresso e l’uscita valido ore 08,00 alle ore 14,00 secondo il diario previsto e comunque sino al termine della manifestazione.

DIVIETI DI SOSTA ore 07,00 alle ore 15,00

Piazza Castelforte, intera area interessata dalla rotatoria: divieto di sosta con rimozione dalle ore 07,00 alle ore 15,00; viale Venere conferma del divieto di sosta esistente, tratto compreso tra piazza Castelforte e sino al civ.20.

PERCORSI ALTERNATIVI

Viale Venere:

1) in direzione viale Margherita di Savoia;

2) in direzione viale dell’Olimpo;

Viale Margherita di Savoia:

1) in direzione via Mater Dolorosa;

2) in direzione viale delle Palme;

3) in direzione piazza Valdesi.

Massima Attenzione agli assi di via Mater Dolorosa; piazza Pallavicino; intersezione tra viale Duca degli Abruzzi e viale della Resurrezione.

Sono esclusi dai provvedimenti i veicoli delle Forze dell’Ordine, di Soccorso, i mezzi di servizio della Protezione Civile e della Riserva Naturale Orientata “Monte Pellegrino” e i mezzi dell’Organizzazione ( con limite di velocità non superiore a 10 Km/h).

I residenti delle vie Paolo Giaccone e Sebastiano Bosio, a seguito di verifica sulla documentazione da parte del personale del Comando di Polizia Municipale, potranno raggiungere tali vie percorrendo via Margherita di Savoia, compresa nel tratto tra via Mater Dolorosa e via Bosio, per raggiungere le proprie abitazioni.

In uscita, i residenti delle vie S. Bosio e via P. Giaccone per raggiungere tutte le direzioni dovranno transitare su via Camarina e successivamente su via Mater Dolorosa.

Ore 08,00 (fino alle ore 21,00) – Piazza Valdesi – “DRIVE DEMO DAYS 2018” (O.D. 235).

Piazza Valdesi, nel tratto compreso tra il viale Regina Elena e viale Principe di Scalea (emiciclo lato Snai): divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati, e chiusura al transito veicolare, dalle ore 08,00 alle ore 21,00 del 22/04/2018, e comunque sino al termine dell’evento, eccetto i mezzi della società richiedente, utilizzati durante lo svolgimento della manifestazione, per una superficie di mq.30,00 (m1.10,00×3,00); il tratto sopra descritto dovrà essere delimitato con elementi idonei ad impedire qualsiasi interferenza con le carreggiate dei viali sopra menzionati.

Ore 15.00 – Arenella – XIII Giornata Mariana Regionale – Processione religiosa (O.D. 459)

Chiusura al transito veicolare al passaggio della processione dalle ore 15,00 del 22.04.2018 e sino al termine della stessa che dall’Istituto Maria Ausiliatrice si recherà presso la Chiesa di S. Antonio di Padova:

Via San V.zo de’ Paoli, tratto compreso da via Cardinale Massaia e p.zza Tonnara, sul lato dx (dir. Mare): divieto di sosta con rimozione dalle ore 06,00 del 22.04.2018 alle ore 17,00 dello stesso e in ogni caso fino ad animazione dell’evento Religioso;

Via San V.zo de’ Paoli, tratto antistante il sagrato della Chiesa di S. Antonio di Padova e per mt. 15,00 prima e dopo: divieto di sosta con rimozione dalle ore 06,00 del 22.04.2018 alle ore 17,00 dello stesso e in ogni caso fino ad animazione dell’evento religioso;

P.zza Tonnara, nella parte terminale prima dell’accesso all’area portuale ( intero slargo):

divieto di sosta con rimozione dalle ore 06,00 del 21.04.2018 alle ore 17,00 dello stesso e in ogni caso fino ad ultimazione dell’evento religioso.