La partita della legge di bilancio entra nel vivo e la Lega decide di serrare i ranghi prima del confronto decisivo con gli alleati. In vista dell’imminente scadenza per la presentazione degli emendamenti in Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana, il segretario regionale del partito, Nino Germanà, ha convocato una riunione operativa con la deputazione di Sala d’Ercole e la delegazione di governo.

Al tavolo hanno preso parte i deputati regionali Salvo Geraci, Vincenzo Figuccia, Pippo Laccoto e Carlo Auteri, insieme ai due assessori leghisti della giunta Schifani, Luca Sammartino e Mimmo Turano. Un vertice interno servito non solo a passare al setaccio le misure già incardinate nel testo della manovra finanziaria, ma soprattutto a tracciare il perimetro delle priorità politiche che il Carroccio intende blindare durante l’iter parlamentare.

Le priorità sul tavolo: forestali e scuola

Dall’incontro emergono due direttrici principali su cui il gruppo parlamentare concentrerà il proprio lavoro emendativo. La prima riguarda il comparto forestale e la tutela del patrimonio boschivo dell’Isola, un dossier storicamente sensibile negli equilibri della manovra regionale che richiede risposte strutturali e certezze finanziarie.

Il secondo capitolo centrale tocca invece il mondo della scuola e delle politiche giovanili. Sotto la lente dei parlamentari e degli assessori sono finiti gli strumenti per la messa in sicurezza e la modernizzazione degli istituti: dal fondo rotativo dedicato all’efficientamento energetico degli edifici scolastici fino agli stanziamenti mirati al contrasto della dispersione scolastica e della povertà educativa, passando per il potenziamento delle dotazioni didattiche e il sostegno alle attività culturali e sportive.

L’assegno per i “Giovani Talenti”

Particolare attenzione è stata poi riservata a una misura pensata per frenare la fuga dei cervelli dall’Isola: il piano “Giovani Talenti Sicilia”. L’intervento prevede l’erogazione di un assegno complessivo da 30 mila euro, spalmato nell’arco di un triennio, destinato ai neolaureati che conseguiranno il massimo dei voti negli atenei siciliani. L’obiettivo dichiarato dal partito è premiare il merito accademico e offrire un incentivo concreto affinché le eccellenze formate in Sicilia scelgano di investire il proprio futuro professionale nell’Isola.

Verso il vertice di maggioranza di lunedì

La riunione odierna rappresenta di fatto la prova generale in vista del passaggio politico di inizio settimana. Lunedì, infatti, è in programma il vertice di maggioranza che metterà attorno allo stesso tavolo i segretari regionali dei partiti della coalizione di centrodestra e i rispettivi capigruppo a Sala d’Ercole. Sarà quella la sede in cui sciogliere i nodi politici della Finanziaria e trovare una sintesi condivisa sulle risorse prima che la battaglia sugli emendamenti si sposti definitivamente tra le commissioni e l’Aula.