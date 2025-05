Palermo come non l’hai mai vista, ma come l’hai sempre voluta vivere. Basta cartine, guide ingombranti e app frammentate nasce PalermoWOW, un’app innovativa per esplorare la città in modo semplice, smart e coinvolgente.

Si tratta di una web app intuitiva, ricca di contenuti, accessibile da qualsiasi dispositivo senza bisogno di installazione, una guida digitale pensata per offrire un’esperienza turistica immersiva, autentica e alla portata di tutti.

Dietro il progetto ci sono Salvatore Calafiore, sviluppatore software, e Francesco Caravello, “divulgatore di sicilianità” e operatore nel turismo esperienziale, che uniti dall’amore per la propria città e da una visione comune di accoglienza sostenibile, hanno creato uno strumento che guida passo passo chiunque desideri conoscere Palermo, dai monumenti più iconici ai sapori locali, fino ai segreti nascosti tra i vicoli del centro storico.

“Crediamo fermamente che il turismo di qualità debba generare valore per tutti. PalermoWOW è stata sviluppata creando una sinergia con tutte le figure che ogni giorno sponsorizzano la nostra città con i visitatori di tutto il mondo. Ogni contenuto è stato creato con l’obiettivo di promuovere un turismo consapevole, rispettoso e autentico”- spiegano gli ideatori.

Tutto ciò che serve, in una sola app

PalermoWOW è strutturata per essere molto più di una guida turistica digitale. Ecco alcune delle sue funzioni principali:

Mappa interattiva : con centinaia di punti di interesse geo-localizzati, corredati da descrizioni, foto e informazioni utili. Dagli itinerari più battuti ai tesori nascosti;

: con centinaia di punti di interesse geo-localizzati, corredati da descrizioni, foto e informazioni utili. Dagli itinerari più battuti ai tesori nascosti; Audioguide in 10 lingue : racconti curati nei minimi dettagli, disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese, arabo e portoghese. Non solo storia, ma anche aneddoti e curiosità locali;

: racconti curati nei minimi dettagli, disponibili in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese, arabo e portoghese. Non solo storia, ma anche aneddoti e curiosità locali; Percorsi tematici personalizzabili : itinerari già pronti – gastronomici, storici, religiosi, artistici – o totalmente personalizzabili in base agli interessi e al tempo disponibile;

: itinerari già pronti – gastronomici, storici, religiosi, artistici – o totalmente personalizzabili in base agli interessi e al tempo disponibile; Calendario eventi : aggiornato in tempo reale con info su sagre, mostre, feste popolari, concerti e manifestazioni culturali;

: aggiornato in tempo reale con info su sagre, mostre, feste popolari, concerti e manifestazioni culturali; Sconti esclusivi : grazie a partnership con ristoranti, negozi e attrazioni, basta mostrare un QR code per ottenere vantaggi riservati;

: grazie a partnership con ristoranti, negozi e attrazioni, basta mostrare un QR code per ottenere vantaggi riservati; Live chat multilingua: un servizio clienti attivo in più lingue, per fornire assistenza durante la visita.

Un modello per tutti, non solo per turisti

PalermoWOW adotta un modello freemium: l’accesso alla mappa e ai punti di interesse è gratuito, mentre la versione Premium sblocca le funzionalità più avanzate, oggi in promozione. Interessante la possibilità di acquisto anticipato con attivazione flessibile, ideale per chi pianifica il viaggio in anticipo.

Ma l’app non è pensata solo per i turisti. Anche guide locali, strutture ricettive e residenti possono trarne vantaggio: come supporto ai tour, come servizio aggiuntivo per gli ospiti o semplicemente per riscoprire Palermo con occhi nuovi.

In un periodo in cui il turismo tende spesso a massificarsi, PalermoWOW rappresenta un’alternativa concreta: promuove un modo di viaggiare più consapevole, rispettoso e profondo. Una tecnologia semplice che punta alla qualità dell’esperienza.

Chi vuole provarla può già collegarsi al sito www.palermowow.it e iniziare a scoprire Palermo da una prospettiva inedita anche a chilometri di distanza.