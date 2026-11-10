Gaetano Maranzano, 28 anni, indagato e reo confesso dell’omicidio di Paolo Taormina, il giovane di 21 anni ucciso il 12 ottobre dello scorso anno nei pressi del suo locale, ha chiesto di accedere alla giustizia ripartiva come previsto dalla Riforma Cartabia.

La richiesta presentata nei mesi scorsi è stata al centro della prima udienza davanti ai giudici della corte d’assise di Palermo. Maranzano ha chiesto di potere riparare il danno provocato alla famiglia del giovane barman con i percorsi previsti dalla Riforma Cartabia. Da un lato alleviare le ferite di chi ha subito un torto gravissimo e dall’altro di concedere una possibilità di rieducazione a chi quel torto gravissimo lo ha commesso.

La famiglia di Paolo Taormina si è opposta e anche la procura rappresentata dal sostituto Maurizio Bonaccorso ha espresso parere sfavorevole.

L’avvocato della difesa Nicola Quartrano, ha però segnalato ai giudici una pronuncia della Cassazione che consentirebbe di accogliere l’istanza anche in caso di opposizione da parte dei parenti della vittima. I giudici si sono riservati la decisione e si pronunceranno nelle prossime udienze.