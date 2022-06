Sarà maratona elettorale su BlogSicilia.it. il nostro giornale seguirà lo spoglio con una vera e propria staffetta fra i talk prodotti proprio da BlogSicilia con importanti finestre stasera sulla finale del Palermo calcio per la serie B. Dati, commenti, ospiti, proiezioni e valutazioni a partire dal caos ai seggi terranno banco da stasera, domenica 12 giugno, fino a domani sera lunedì 13.

Casa Minutella fra voto e sogno rosanero

Si comincia stasera, domenica 12 giugno a partire dalle 22.30. Ad aprire la kermesse sarà Casa Minutella con una puntata speciale in onda tra elezioni e play off per la serie B.

Collegamenti con lo stadio Renzo Barbera dove a seguire l’incontro per BlogSicilia ci sarà Edoardo Ullo ma anche con il centro città per il quale girerà Antonio Turco in attesa di assistere alle reazioni dei palermitani al risultato dello stadio

Poi ospiti in studio per parlare del caos elettorale a Palermo e dei primi dati relativi allo scrutinio riguardante i referendum nonché intenzioni di voto e valutazioni statistiche sull’elezione del sindaco. Lo scrutinio per le amministrative, infatti, sarà rinviato alle 14 di lunedì.

Stasera alla conduzione, naturalmente, Massimo Minutella, in studio il direttore di Blogsicilia Manlio Viola e il prof Gioacchino Lavanco per commentare exit polls e intenzioni di voto realizzate dall’Università di Palermo

La puntata straordinaria di Casa Minutella sarà trasmessa anche da Videoregione sul canale 14 del digitale terrestre.

La staffetta aperta da Talk Sicilia

Domani 13 giugno a partire dalle 14 partirà, poi, la maratone fra i talk di BlogSicilia. Aprirà talk Sicilia con la conduzione di Manlio Viola che cederà poi il testimone a Casa Minutella per poi riprenderlo. Per tutta la giornata sarà un rimpallo fra i due talk.

La maratona si avvarrà di numerosi collegamenti: Pietro Minardi dall’ufficio elettorale del Comune di Palermo, telecamere accese anche dai comitati dei tre principali contendenti. in studio si alterneranno diversi ospiti nel corso della giornata e fino a sera inoltrata.

Videoregione, sul canale 14 del digitale terrestre, aprirà finestre informative sui talk di BlogSicilia in base all’andamento della giornata elettorale, all’affluenza dei dati, agli eventi che si susseguiranno nella giornata.

Sarà una sorta di ‘Studio aperto’ ai protagonisti della campagna elettorale e del prossimo futuro con spazio a tutti i possibili commenti