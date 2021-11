si corre domenica

Domenica si corre la XXVI Maratona della Città di Palermo

Tutte le strade chiuse al traffico veicolare

Partenza e ritorno della Maratona al Giardino Inglese

Si svolgerà domenica la ventiseiesima edizione della Maratona della Città di Palermo e si preannuncia una giornata difficile per gli automobilisti. O meglio, il consiglio è quello di lasciare l’auto a casa e muoversi con i mezzi pubblici. Numerose sono infatti le strade chiuse al traffico, in pratica mezza città, nel giorno della competizione sportiva con partenza e arrivo al Giardino Inglese di Palermo.

I tratti stradali chiusi al traffico tra Mondello e Valdesi

Off limits tante strade di Mondello e Valdesi. Un’ordinanza comunica che i seguenti tratti stradali saranno chiusi al traffico veicolare dalle ore 7.30 fino alle ore 10.30: via delle Palme, viale P.pe Umberto, via Principessa Jolanda, viale Principessa Mafalda, viale Principessa Giovanna (zona rimozione), viale Regina Elena, Piazza Caboto, viale Orfeo direzione viale Margherita di Savoia, viale Cerere direzione viale Margherita di Savoia, viale Venere, piazza Valdesi (zona rimozione), il tratto di via Margherita di Savoia da piazza Valdesi fino a via Mater Dolorosa.

La polizia municipale nei punti nevralgici del percorso della Maratona

La polizia municipale sarà presente nei punti nevralgici delle strade chiuse. Alcuni varchi verranno aperti dopo il passaggio degli atleti. Saranno presidiati gli incroci di via Notarbartolo e viale Lazio con via Libertà e di via Volturno e via Cavour con via Maqueda.

Chiusa via Libertà e la Favorita

Via Libertà sarà chiusa dalla Statua al Politeama dalle 6.30 alle 15.30. Nella stessa fascia oraria niente auto anche in piazza Leoni, via dell’Artigliere, via del Granatiere, viale Diana (tra viale Margerita di Savoia e piazza Leoni), viale della Favorita, viale Ercole, piazza dei Quartieri, viale Niscemi e via Case Rocca.

Le strade chiuse al centro

Non sarà consentito percorrere in macchina, e quindi, chiuse al transito delle auto, anche piazza Ruggero Settimo, via Pietro Valdo Panascia, via Turati, via Daita e via Ruggero Settimo.

I maratoneti arriveranno anche nelle strade del centro storico, per cui chiusi al traffico via Maqueda, Quattro Canti, corso Vittorio Emanuele, piazza del Parlamento, piazza Vittoria.

A piazza Indipendenza si potrà circolare solo nel tratto compreso tra Porta Nuova e l’ingresso della Cappella Palatina, anche se la carreggiata sarà ridotta per consentire il passaggio degli atleti.

Chiuse anche via Trieste, via Roma, via Cavour, piazza Verdi, via Villaermosa, via Bentivegna e via Rosolino Pilo.

Divieto di sosta

Lungo le strade del percorso della Maratona, anche divieto di sosta in vigore già da sabato alle 14.

Dalle 8 alle 13 di domenica sarà istituito il senso unico da piazza Vittorio Veneto verso via Sicilia e tra via Sicilia e viale Campania.