Il Tribunale di Sorveglianza, accogliendo la richiesta dei legali, ha disposto il differimento della pena per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, detenuto per scontare una condanna definita a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di salute di cui soffre Dell’Utri.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma di differire la pena Marcello dell’Utri per ragioni di salute comporta la concessione degli arresti domicilia all’ex senatore di Forza Italia.

L’ex esponente di Forza Italia è attualmente ancora detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

Dell’Utri aveva più volte richiesto gli arresti ospedalieri o, in alternativa, la scarcerazione per potersi curare da un tumore alla prostata. Secondo quanto accertato dai medici di Rebibbia, che hanno inviato una serie di relazioni ai giudici di Sorveglianza, Dell’Utri è affetto da una cardiopatia e una forma di diabete grave e a luglio scorso gli è stato diagnosticato anche iln tumore maligno alla prostata.

La vicenda dura da mesi. tanto marcello dell’utri quanto i suoi congiunti avevano lanciato appelli. Lui stesso aveva parlatpo di accanimento nei suoi confronti