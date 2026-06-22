Ultimo appuntamento della stagione con la musica dal vivo firmata “VenerDj e Musica”, la rassegna settimanale organizzata da PPP – Pregiata Putia Palermitana che, negli ultimi mesi, ha animato il centro storico di Palermo con concerti, dj set, gastronomia e cocktail, diventando un punto di riferimento per gli amanti dell’intrattenimento di qualità.

L’appuntamento conclusivo è in programma venerdì 26 giugno, alle 20.30, in piazza San Francesco di Paola 49, con protagonista Marcello La Guardia, che porterà il suo spettacolo “Rock Vibes”.4

Una serata interamente dedicata ai grandi classici del rock internazionale, reinterpretati in chiave acustica attraverso la voce e la chitarra dell’artista, per un viaggio musicale capace di alternare emozione ed energia. In scaletta alcuni dei brani più celebri di Oasis, Radiohead, Rolling Stones, Eagles, Eric Clapton, Stereophonics, Coldplay, Foo Fighters, Sam Fender, Royal Blood e molti altri protagonisti della scena rock e alternative rock mondiale.

Dalle ballad più intense ai pezzi più coinvolgenti, “Rock Vibes” promette di regalare al pubblico un’atmosfera suggestiva, ideale per salutare la stagione musicale di PPP all’insegna della buona musica dal vivo.





Con questo appuntamento si conclude il calendario estivo di “VenerDj e Musica”, che tornerà a settembre con una nuova programmazione, continuando a valorizzare artisti della scena palermitana e siciliana e a offrire al pubblico un’esperienza che unisce musica, convivialità e sapori nel cuore della città.

L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 091 323722 e 328 1360214.

Tipo evento: Concerto

Ora: 20:30

Artista: Marcello La Guardia

Prezzo: 0.00

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