Doppio successo o almeno successo replicato per due anni consecutivi e non è già cosa da poco. È Marco Lo Giudice, proprio per il secondo anno consecutivo, il miglior direttore sportivo del girone A del campionato di Eccellenza di calcio. A deciderlo è stata una giuria di giornalisti e tecnici degli Am Sport Awards che lo ha premiato sabato scorso nella cittadina Normanna di Cefalù, paradiso delle vacanze in provincia di Palermo.

Chi è Marco Lo Giudice

Classe 1994, Lo Giudice si è distinto negli ultimi due campionati alla guida del San Giorgio Piana, col quale, contro ogni pronostico, ha prima sfiorato i play-off, centrandoli quest’anno, quando il San Giorgio si è piazzato davanti a compagini sicuramente più accreditate ai blocchi di partenza.

Lo Giudice, alla terza esperienza da direttore sportivo, è cresciuto professionalmente sotto l’occhio vigile dell’ex rosanero Beppe Accardi, ora stimatissimo procuratore sportivo, che di esperienza maturata nei campi di mezza Italia e all’estero ne ha sicuramente da vendere. Accardi ha vestito la maglia del Palermo nella stagione 1989-90, in Serie C1, collezionando 31 presenze e 5 reti.

Cosa dice di lui Beppe Accardi

“Lavoro con Marco – dice Accardi – da anni. Ho intuito subito le sue grandi qualità, circa dieci anni fa, quando le nostre strade si incrociarono per la prima volta. Premio a parte, Marco merita tutto quello che sta raccogliendo e la notorietà che comincia ad avere tra gli addetti ai lavori, che mi chiedono sempre di lui. E tutto questo solo grazie alla sua competenza. In questo mondo non ti regala niente nessuno: o sei bravo o chi mette i soldi ci mette un attimo a mandarti a casa. Se ha fatto breccia nel cuore del suo presidente, un motivo ci sarà. Marco ha visione, spirito di sacrificio e grande competenza. Non c’è dubbio che farà strada fino ai palcoscenici che contano”.