L'artista toscano ospite di Casa Minutella

Martedì prossimo, 1 dicembre, a Casa Minutella – a partire dalle 15.30 circa, in diretta su BlogSicilia.it e su VideoRegione – ci sarà un grande ospite musicale: Marco Masini.

Il cantautore toscano risponderà alle domande non solo del padrone di casa, Massimo Minutella, ma anche (e soprattutto) dei fan collegati in diretta.

Chi vuole, già può inviare la propria domanda tramite un commento sul post condiviso su Facebook:

