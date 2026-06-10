“Valorizzare ed ampliare il sito seriale “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale”, il leit motiv del seminario “Maredolce e San Giovanni dei Lebbrosi: l’eredità Arabo-Normanna esclusa dal sito UNESCO”, promosso ed organizzato dall’Associazione “Castello e Parco di Maredolce Aps” che si terrà venerdì 12 giugno dalle 16,30 alle 18,30 allo Stand Florio ( Via Messina Marine, 40).





Istituzioni ed esperti accenderanno i riflettori su due importanti siti di grande valore storico- architettonico della II Circoscrizione attualmente esclusi dal riconoscimento, il Castello detto anche della Favara ai piedi del Monte Grifone di origini arabe e la Chiesa di San Giovanni dei Lebbrosi che, costruita intorno al 1071, rappresenta la prima costruzione normanna in città. Modera, la giornalista di TGS, Aurora Fiorenza. Apre i lavori, Giusi Scafidi, Vice Presidente Associazione Castello e Parco di Maredolce.





Dopo i saluti istituzionali di Domenico Ortolano, Presidente Associazione Castello e Parco di Maredolce, di Giuseppe Federico, Presidente II Circoscrizione città di Palermo e di Francesco Scarpinato, Assessore regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana, interverranno: Aurelio Angelini, Presidente del Comitato Italiano per l’Educazione alla Sostenibilità dell’Agenda 2030,Valerio Bonanno , storico, teologo,saggista, studioso del Patrimonio storico-artistico e religioso della Sicilia, Don Sebastiano Conticelli, parroco della Chiesa San Giovanni dei Lebbrosi,Maurizio Carta, Assessore all’urbanistica al Comune di Palermo, già consulente per i Siti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, Giorgia Selima Giuliano, Soprintendente Beni Culturali di Palermo. Conclude, Giusi Scafidi.

Il Consorzio di Tutela dei Vini DOC Monreale, quale simbolo di complicità con altri tesori di Palermo e del suo territorio, sarà presente con i vini delle sue aziende.

Luogo: Stand Florio, Via Messina Marine , 40, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:30

Artista: Associazione Castello e Parco di Maredolce

Prezzo: 0.00

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