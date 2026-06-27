Ha preso il via lo scorso 16 giugno l’operazione nazionale “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la tradizionale campagna estiva della Guardia Costiera finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione, della balneazione e della vita umana in mare, attraverso un’intensa attività di vigilanza, prevenzione e soccorso lungo le coste e sui principali laghi italiani.

A livello nazionale il dispositivo operativo prevede l’impiego quotidiano di oltre 3.000 donne e uomini del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, supportati da circa 450 unità navali e 19 tra aerei ed elicotteri, distribuiti lungo oltre 8.000 chilometri di coste e nelle acque dei laghi di Garda, Como e Maggiore.

Nell’area di competenza della Direzione Marittima di Palermo, saranno impiegati oltre 30 mezzi navali e circa 400 donne e uomini della Guardia Costiera che assicureranno una presenza costante lungo oltre 500 chilometri di litorale, nonché nelle principali aree portuali e a maggiore vocazione turistica della Sicilia occidentale.

Nel corso dell’operazione saranno intensificati i pattugliamenti sotto costa, con particolare attenzione alle aree di balneazione e alla navigazione da diporto, al fine di prevenire comportamenti pericolosi e garantire il rispetto delle ordinanze di sicurezza. Contestualmente proseguiranno le attività di vigilanza a tutela dell’ambiente marino e costiero, del demanio marittimo e della filiera della pesca, contribuendo alla salvaguardia del patrimonio naturale e al rispetto della legalità.

L’efficacia dell’attività svolta è confermata anche dai risultati conseguiti nella scorsa stagione estiva. Nell’ambito della Direzione Marittima di Palermo sono stati effettuati oltre 20.000 controlli e sono state soccorse più di 150 persone tra bagnanti e diportisti, a testimonianza dell’importanza della prevenzione e della presenza costante sul territorio.

Resta centrale il servizio di ricerca e soccorso in mare, operativo 24 ore su 24, pronto a intervenire in ogni situazione di emergenza per garantire assistenza a chiunque si trovi in difficoltà.

La Guardia Costiera rinnova inoltre l’invito a cittadini e turisti a vivere il mare con prudenza e responsabilità: informarsi preventivamente sulle condizioni meteomarine, rispettare le norme di sicurezza e segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo. In caso di emergenza è possibile contattare il Numero Unico di Emergenza 112 oppure il 1530, numero dedicato alle emergenze in mare.

Anche per il 2026 prosegue l’iniziativa del “Bollino Blu”, realizzata in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di semplificare i controlli sulle unità da diporto ed evitare duplicazioni nelle verifiche.

Con l’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la Guardia Costiera conferma il proprio impegno al servizio della collettività, per garantire una stagione estiva all’insegna della sicurezza, della prevenzione, della legalità e della tutela dell’ambiente marino.