L’Assemblea di Donne Impresa Confartigianato, tenutasi il 17 aprile 2025 a Roma, ha eletto Maria Grazia Bonsignore alla presidenza nazionale del movimento che rappresenta 81.000 donne alla guida di imprese artigiane, micro e piccole imprese in tutta Italia. Bonsignore, già presidente di Donne Impresa Sicilia e Palermo, guiderà il movimento fino al 2028. Sarà affiancata da Katia Sdrubolini (Marche) come Vice Presidente Vicaria, Giada Falcone (Calabria) e Silvia Dozio (Lombardia) come Vice Presidenti .

Il profilo della nuova presidente

Originaria di Monreale (Palermo), Maria Grazia Bonsignore è una ceramista e pittrice di fama, titolare del laboratorio “Ceramiche d’Arte Elisa Messina”, fondato dalla madre nel 1989. Dal 2012, ne è la titolare e ha curato la realizzazione della Casa Museo Elisa Messina, inaugurata nel 2003. La sua produzione spazia da acquasantiere a presepi da collezione, complementi d’arredo, lampade, candelabri, gioielli, bomboniere e le tradizionali pigne e teste di moro, simboli della ceramica siciliana .

Dal 2018, Bonsignore è presidente del Movimento Donne Impresa Confartigianato Palermo e, dal 2021, di Donne Impresa Sicilia. È impegnata in attività culturali in Italia e all’estero per la valorizzazione dell’eccellenza manifatturiera artigiana .

Le dichiarazioni di Confartigianato Sicilia

Il presidente di Confartigianato Sicilia, Daniele La Porta, ha espresso soddisfazione per la nomina: “Siamo orgogliosi che la Bonsignore possa rappresentare a livello nazionale tutte le esigenze delle imprenditrici. Facciamo i nostri complimenti, augurandole buon lavoro, certi che la sua esperienza possa essere un valore aggiunto per il mondo Confartigianato. Da anni si fa carico delle esigenze delle artigiane della nostra Sicilia. Il suo buon operato è stato apprezzato in tutta Italia, riscuotendo il consenso degli altri territori che adesso le hanno consegnato la guida del movimento sul piano nazionale.”

Gli obiettivi del nuovo mandato

Nel suo discorso di insediamento, Bonsignore ha dichiarato l’intenzione di intensificare le iniziative per consolidare i traguardi conquistati dalle imprenditrici di Confartigianato: “Continueremo a batterci per costruire le condizioni che permettano alle donne di esprimere nel lavoro e nell’impresa le proprie potenzialità e contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. L’associazionismo è l’arma più potente per valorizzare il ruolo delle imprenditrici e Donne Impresa Confartigianato rinnova e rilancia l’impegno a rappresentare i valori e le aspettative delle donne alla guida delle piccole aziende”.