Venerdì 13 giugno, a partire dalle ore 20, il PunkFunk si accenderà di ritmi Outernational, Bossa e Brazilian Funky con il dj set di Marina Morena. Il Record Shop & Music Bar di via Napoli 10, nel cuore pulsante di Palermo, darà il benvenuto al weekend con un caleidoscopio sonoro che attraverserà le radici più profonde della musica brasiliana: un’esperienza musicale autentica, capace di evocare tramonti luoghi esotici e lontani, ma che prenderà vita tra le energie del centro storico della città.

Marina Morena è l’alter ego musicale di Camilla Belmonte, un’ artista poliedrica d’origini brasiliane. Il suo viaggio musicale parte proprio da queste radici sudamericane, facendosi strada tra sonorità coinvolgenti, con un dj set interamente in vinile che promette di far vibrare i sensi. Già attiva da molti anni con selezioni new wave, EBM e techno, Camilla è anche fondatrice di Eleven\Eleven oltre che membro della band shoegaze Saint Mary candy e del duo Vampirismo Sociale. Il suo nuovo disco trance house “Passos do mar” è uscito ad aprile su Alo Alo, sublabel di Gravity Graffiti.

Bastano anche solo queste premesse per immaginare il mood che guiderà il dj set in programma il 13 giugno, ma il modo migliore per comprenderlo è uno: esserci! Il prossimo venerdì il PunkFunk sarà non solo il Record Shop e Music Bar più iconico della città, ma anche un porto immaginario, in cui le onde della musica brasiliana incontreranno l’energia urbana di Palermo. L’ingresso è gratuito.

Luogo: PunkFunk Record Shop e Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 20:00

