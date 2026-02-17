Nuovo prestigioso incarico per Mario Attinasi. Il Presidente di Assoimpresa è stato ufficialmente nominato Coordinatore Regionale di Federazione Unica per la Sicilia.

La nomina rappresenta un passaggio significativo per la delegazione isolana della Federazione, associazione datoriale di rilievo nazionale che si distingue per il supporto capillare al tessuto produttivo italiano. Federazione Unica costituisce infatti un punto di riferimento strategico per le imprese, offrendo una gamma completa di servizi che spaziano dall’assistenza fiscale e del lavoro fino alla formazione professionale.

Un elemento di particolare rilievo nel profilo della Federazione è il suo ruolo di parte sociale: l’Associazione Unica è firmataria di importanti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl) insieme alla Cisal. Tali accordi rappresentano uno strumento fondamentale per garantire stabilità, assistenza e tutele bilaterali sia alle imprese sia ai lavoratori, favorendo un clima di collaborazione e crescita condivisa.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità», ha dichiarato Attinasi. «Il mio impegno sarà volto a rafforzare la presenza di Federazione Unica in Sicilia, offrendo alle imprese strumenti concreti per affrontare le sfide del mercato. La sinergia con Cisal e l’attenzione ai contratti nazionali ci consentono di garantire una tutela reale e un supporto operativo capace di fare la differenza nel quotidiano dei piccoli e medi imprenditori siciliani».

Con questa nomina, Federazione Unica punta a consolidare e ampliare la propria rete territoriale in Sicilia, mettendo a disposizione delle aziende locali competenze di alto profilo nei processi di gestione della crisi, nello sviluppo del capitale umano e nell’efficientamento fiscale.

Anche il Presidente Nazionale di Federazione Unica, Pier Corrado Cutillo, ha commentato la nomina: “Mario Attinasi, grazie alla sua professionalità e alla solida rete di interlocuzioni istituzionali e imprenditoriali, rappresenta la scelta migliore per rafforzare la presenza di Unica e di Assoimpresa in Sicilia, regione dal ruolo strategico nel panorama economico e turistico nazionale”.