La storia della radio approda giovedì 5 giugno alle 20,30 da PPP – Pregiata Putia Palermitana, in piazza San Francesco di Paola a Palermo, per il secondo appuntamento di “VenerDj e Musica”, la rassegna settimanale dedicata a chi ama trascorrere il venerdì sera tra buon cibo, cocktail e musica da ascoltare, vivere e cantare.

L’iniziativa, che ogni settimana anima il centro cittadino con dj set e spettacoli dal vivo, punta a valorizzare i protagonisti della scena musicale palermitana e siciliana, trasformando PPP in un luogo d’incontro per gli appassionati di musica e intrattenimento.

Ospite della serata sarà Mario Caminita, dj, producer, musicista e speaker radiofonico siciliano con una lunga carriera alle spalle. Cresciuto tra jazz, funk e soul, nel corso degli anni ha ampliato il proprio percorso artistico abbracciando sonorità rock ed elettroniche, dalle forme più tradizionali a quelle più innovative e underground, superando le classiche divisioni tra generi musicali.

La sua attività professionale come dj inizia nel 1980 e lo porta rapidamente a conquistare il pubblico dance siciliano. Negli anni Novanta si trasferisce a Bologna, dove avvia una significativa collaborazione con Radio Italia Network, storica emittente dedicata alla musica dance. Qui conduce programmi di successo come Philip Morris Sound, Suburbia e Satellite, contribuendo alla diffusione delle nuove tendenze musicali sia attraverso la radio che nei principali club italiani. Nel corso della sua carriera, Caminita ha realizzato remix per artisti nazionali e internazionali e pubblicato produzioni discografiche con alcune delle etichette più prestigiose del panorama mondiale, tra cui Positiva, Distinctive Breaks, Sondos, Emi, Umm, Time Records, Mantra Vibes e Sony.

Per l’appuntamento del 5 giugno Mario Caminita proporrà una selezione musicale electro soul, in cui le radici della black music si fondono con le sonorità elettroniche contemporanee, spaziando dal neo soul alla deep jazz house, in un viaggio musicale raffinato e coinvolgente.

La rassegna “VenerDj e Musica” proseguirà il 12 giugno con il dj set di Othelloman, mentre dal 19 giugno prenderanno il via gli appuntamenti dedicati alla musica live. Ad aprire questa nuova fase sarà Fabrizio Lembo con uno spettacolo acustico chitarra e voce. Il 26 giugno spazio invece a Marcello La Guardia, conosciuto come “l’ingegnere della musica”, che accompagnerà il pubblico tra grandi classici e atmosfere intime con una performance dal vivo.

Con “VenerDj e Musica”, PPP – Pregiata Putia Palermitana punta a consolidarsi come uno dei nuovi punti di riferimento della movida, della musica live e degli eventi musicali a Palermo, offrendo ogni settimana un’esperienza capace di unire gastronomia, convivialità e spettacolo.

L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 091 323722 o al 328 1360214.

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 20:30

Artista: Mario Caminita

Prezzo: 0.00

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