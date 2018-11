La nomina

Deliberata nel corso dell’ultima seduta di Consiglio, la nomina del terzo componente del Comitato Esecutivo dell’Ente Parco delle Madonie, in rappresentanza delle istituzioni locali e con alta e comprovata esperienza nella salvaguardia della natura e dell’ambiente, secondo quanto previsto dall’art. 39 della L.R. 7/5/2015 N° 9 in materia di “ Rappresentanze degli Organi degli Enti vigilati”, che ne ha sensibilmente ridotto il numero e stabilito la gratuità degli incarichi.

Eletto quasi all’unanimità dai Sindaci presenti, con 12 voti favorevoli e una scheda bianca, il Sindaco di Castelbuono Mario Cicero che svolgerà al suo interno le funzioni, unitamente agli altri due componenti di diritto, ovvero il Presidente del Parco e il Dirigente del Servizio dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste come competente per territorio, in materia di rappresentanza dell’Amministrazione Regionale.

Vice Presidente del Parco, è stato eletto il Sindaco di Isnello, avvocato Marcello Catanzaro.

Il Commissario straordinario dott. Salvatore Caltagirone si congratula e ringrazia per il risultato che è stato possibile raggiungere al termine di un lungo periodo. Infatti, aggiunge: “Da oltre due anni e precisamente dal mese di luglio 2016, data ultima della prorogatio, il Comitato esecutivo non aveva più continuato ad esercitare le sue funzioni, in attesa della nomina o dell’elezione dei successori. Sono convinto dell’importanza che riveste la collegialità, la partecipazione e il sistema di relazione che implicano tutti assieme, meccanismi di collaborazione per il raggiungimento delle finalità istituzionali”.