E' successo la scorsa notte in via Oreto

In via Oreto e forse in tutta Palermo solo non si parla d’altro. Una nuova scappatella finita su un video virale che sta facendo il giro di migliaia di cellulari. I parenti di un uomo ai domiciliari hanno sorpreso la moglie di questo con un amante.

O almeno così dicono la cognata del marito e il padre che insieme ad altri parenti hanno teso l’imboscata all’amante.

L’imboscata all’amante

Questa notte si sono appostati sotto casa della moglie. L’appostamento è iniziato all’una di notte. Alle tre è uscito il presunto amante. Non appena lo hanno visto uscire in ciabatte lo hanno aggredito e filmato. “Non il video no”, ha detto il presunto amante. Intanto volavano schiaffi e minacce. L’uomo ha tentato la fuga ma ha perso la ciabatta.

Verso l’amante è arrivato anche il padre dell’uomo che si trova ai domiciliari.

“Queste cose non si fanno”

“Queste cose non si fanno. Tu sei amico, mentre mio fratello e hai domiciliari lei si riceve l’amante. E’ dall’una di notte che è entrato il tuo amante”, urlano.

Le urla sotto casa alla presunta fedifraga

Intanto il blitz attorno alle tre di notte prosegue e si sposta sotto casa della presunta traditrice. In piena notte la cognata avrebbe urlato contro la donna rea di avere tradito il fratello. Arrivata sotto il balcone le ha urlato di tutto.

Anche un uomo è venuto in soccorso della cognata anche qui urla e turpiloquio. “E’ dall’una che siamo qui. Sei stata con il tuo amante, mentre mio fratello e hai domiciliari. Devi andare via anche da qua. Devi cambiare casa. Sei senza dignità. Il tuo innamorato sta prendendo legnate da mio padre”. E giù ancora insulti irripetibili.

Le urla del balcone della presunta infedele

Alla fine la moglie uscendo dal balcone ha iniziato ad urlare. “Siete consuma casate, siete consuma casate fate schifo”.

Tutto mentre in via Oreto tanti facevano finta di dormire e assistevano allo spettacolo dietro le finestre.

Magari filmando con i cellulari.