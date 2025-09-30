Liberi dal servizio fanno arrestare ladro di moto in via Lanza di Scalea

Marito e moglie, lei maresciallo dei carabinieri e lui ispettore di polizia liberi dal servizio hanno sventato il furto di una moto nel parcheggio di un supermercato in via Lanza di Scalea.

Due giovani di 16 e 25 anni sono arrivati nell’area di sosta con una bici elettrica e hanno rotto il blocca sterzo e hanno cercato di portare via la moto. La loro azione è stata notata dalla coppia che li ha bloccati. Durante le fasi di identificazione il maggiorenne, nel tentativo di sfuggire al controllo, ha spinto la moglie, marescialla dei carabinieri, facendola cadere a terra.

E’ salito a bordo della bicicletta si è allontanato dal parcheggio lasciando il complice a piedi. Il 16enne è stato arrestato e portato all’istituto penale per i minorenni “Malaspina” mentre il 25enne è stato deferito in stato di libertà per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Il motoveicolo, anche se in parte danneggiato, è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario.