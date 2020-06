Ricerche di Capitaneria e Vigili del Fuoco

Le ricerche sono andate avanti per ore. Dal traghetto Palermo Napoli della Vincenzo Florio mancava all’appello un marittimo di 30 anni.

La nave era in navigazione ed è scattato l’allarme. Alle ricerche hanno preso parte gli uomini della Capitaneria di Porto e i Vigili del fuoco.

Anche l’autorità portuale seguiva da vicino quanto era accaduto sul traghetto. Dopo lunghe ricerche prima nell’area del porto poi al largo una motovedetta ha ritrovato il marittimo vivo in mare a sei miglia dal porto.

Sono in corso indagini per accertare cosa sia successo. Il giovane è stato portato in ospedale.