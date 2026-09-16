FORMICHE DI MARE, PESCI DI CITTÀ

Romanzo di Sabrina Sciabica

Navarra Editore

Sarà presentato a Marsala, all’interno del Festival Il mare colore dei libri

Dialoga con l’autrice: Antonella Angileri

Cinzia ha trent’anni, ha lasciato la sua Sicilia, il suo mare e i profumi della cucina della nonna, per trasferirsi a Roma e lavorare in uno studio di consulenza immobiliare. Destreggiandosi nella metropoli, la sua vita adesso va di corsa, dietro agli impegni, agli straordinari, agli appuntamenti, verso una stabilità promessa dalla vita adulta. Eppure, le domande sono tante, così come le attese di una generazione in continuo mutamento, nomade tra ambizioni e insicurezze. Un romanzo corale che si fa portavoce di una generazione in bilico tra ambizione e insicurezze, tra la nostalgia della propria terra e la necessità di una carriera lontana da casa. “Formiche di mare, pesci di città” è la formula antitetica di chi cerca di adattarsi ai mutamenti della contemporaneità, nella costante ricerca di sé.

Sabrina Sciabica nasce a Palermo nel 1978 e vive a Roma da circa dieci anni. Laureata in Lingue e Letterature Straniere è appassionata di arte e ne scrive per diverse testate. Formiche di mare, pesci di città è il suo quarto romanzo.

FORMICHE DI MARE, PESCI DI CITTÀ

Sarà presentato il 19 SETTEMBRE 2026 ore 19,30

SPAZIO VERDE

FESTIVAL IL MARE COLORE DEI LIBRI

Parco Archeologico di Lilibeo

via Lungomare Boeo, 30

Dialoga con l’autrice: Antonella Angileri

Ingresso gratuito

Luogo: Parco Archeologico di Marsala, via Lungomare Boeo, 30, MARSALA, TRAPANI, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:30

Artista: Sabrina Sciabica

Prezzo: 0.00

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