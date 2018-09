“L’ultima volta che ho visto Martin Scorsese a Polizzi Generosa mi ha detto voleva organizzare una manifestazione con la partecipazione di Giuseppe Tornatore.

Il regista americano gli aveva consegnato l’Oscar nel 1990 per Nuovo Cinema Paradiso. Adesso vuole tornare a Polizzi per ricevere la cittadinanza onoraria, magari dalle mani di Tornatore”.

Lo ha detto il sindaco di Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde che, come scrivono alcuni siti on line, da ieri ha registrato la cittadinanza italiana per Scorsese, lo sceneggiatore americano che ha radici molto forti in Sicilia.

La madre Caterina di Ciminna e il padre Luciano di Polizzi Generosa mentre il nonno .

“Alcuni anni fa Scorsese è venuto in paese per cercare i suoi parenti. Era con Isabella Rossellini. Un dipendente comunale gli disse che erano tutti morti. Non era così. C’era un errore. Il cognome originariamente era Scozzese, poi in America è diventato Scorsese. Io stesso sono suo cugino – aggiunge il sindaco –

Alla fine siamo riusciti a recuperare e incontrarlo di nuovo in paese quando i suoi genitori hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. Adesso lo abbiamo di nuovo invitato per consegnarli ufficialmente la cittadinanza onoraria. Credo che gli possa fare piacere visto che è stato lo stesso Scorsese a chiedere di essere registrato in Comune. Spero davvero possa tornare. Ho contattato la casa di produzione e la figlia, ma ancora non abbiamo avuto risposta. Spero avvenga presto”.